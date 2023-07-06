'Фабрикантка' Элизабет сбежала в РФ во время полномасштабной войны

Прикрываясь покойной мамой и личными обидами на собственную несостоятельность, БигБэта радостно пляшет под дудку страны-агрессора.

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Элизабет Анум-Дорхусо из Фабрики звезд-1 перебралась в рф во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bigbeta1

Певица из Одессы Элизабет Анум-Дорхусо, которая также выступала мононимно под именем Элизабет, а теперь пытается строить карьеру под псевдонимом БигБэта, была участницей первой украинской Фабрики звезд (2007) и шоу Фабрика. Суперфинал (2010).

Артистка тщетно пыталась построить карьеру в Украине, затем пела в стране-оккупанте на бэк-вокале у певицы Бьянки. Но и там не сложилось. Поджав хвост, Элизабет вернулась в Одессу, и даже стала вести развлекательное шоу.

Однако во время полномасштабной войны в Украине певица приняла решение переехать с концами с рф - дескать здесь она никому не нужна, да еще и из-за работы в стране-агрессоре до февраля 2022 года в ней стали видеть руку кремля.

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Об этом сообщил в своем шоу Слава Демин, цитируя личную переписку экстрасенса Макса Гордеева с Элизабет. Там она жаловалась, как ее не ценили в Украине, и что покойна мама певицы якобы вообще не хотела, чтобы та возвращалась в Украину. Поэтому она считает свою совесть за поддержку страны-оккупанта чистой.

Элизабет Анум-Дорхусо из Фабрики звезд-1 перебралась в рф во время войны / Скриншот YouTube

Ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.

Также украинский телеведущий Алексей Суханов раскрыл подробности своих отношений с родителями, которые живут в стране-оккупанте и поддерживают военную пропаганду.

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