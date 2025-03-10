Евровидение-2025: Украина возвращается в десятку лучших по версии букмекеров

Конкурсанты Евровидения от Украины восстанавливают лидерство.

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Евровидение-2025 рейтинг - кто станет победителем по версии букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Вкратце:

Украина поднялась на два пункта в рейтинге Евровидения-2025

Кипр стал ближайшим конкурентом Украины на конкурсе

Чем ближе Евровидение-2025, тем активнее двигаются рейтинги потенциальных победителей (по версии букмекеров). Вопреки тому, что Швеция уже больше месяца удерживает безоговорочное лидерство, конкурсанты в топ-10 меняются едва ли не каждый день.

Так Украина в этой турнирной таблице на сегодняшний день занимает 9 место - группа Ziferblat поднялась на целых два пункта по сравнению с предыдущей неделей. После Нацотобора украинские конкурсанты едва не выбыли из первой двадцатки Евровидения-2025, но сегодня стремительно набирают обороты.

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Главным конкурентом Украины на Евровидении на этой неделе является Кипр. Страна принимает участие в конкурсе с 1981 года. На данный момент их лучший результат - 2 место (в 2018 году), худший - 18-ое место в полуфинале (2011 год).

Евровидение-2025 рейтинг - кто станет победителем по версии букмекеров / eurovisionworld.com

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.

Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.

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