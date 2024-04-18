Евровидение-2024: место Украины в рейтинге букмекеров изменилось

Для alyona alyona & Jerry Heil уже готовят место в гранд-финале Евровидения.

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Евровидение кто победит - прогноз букмекеров на Евровидение-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/eurovision

Чуть меньше трех недель осталось до начала конкурса Евровидение, которое в 2024 году состоится в Мальме, Швеция. Билеты на важное музыкальное событие разлетелись, как горячие пирожки, а букмекеры стали активнее обновлять рейтинги потенциальных победителей.

Так пятерка лидеров последние три недели остается неизменной: Швейцарии с ее стабильными 24% пророчат первое место, второе и третье сохранили за собой Хорватия и Италия соответственно.

Остаются фаворитами также Нидерланды и Украина - четвертое и пятое место соответственно. Разрыв между ними мизерный - всего 1 процент.

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Также букмекеры публикуют рейтинги вероятных победителей первого полуфинала Евровидения-2024, в котором выступят конкурсанты от Украины - alyona alyona & Jerry Heil. Им придется побороться за первое место с Baby Lasagna из Хорватии, который, вероятно, получит самые высокие балы.

В финал Евровидения в 2024 пройдут по 10 участников из первого и второго полуфиналов. Букмекеры ожидают увидеть на сцене Мальме 11 мая конкурсантов из Хорватии, Украины, Финляндии, Литвы, Люксембурга, Кипра, Сербии, Польши, Португалии и Ирландии.

Евровидение кто победит - прогноз букмекеров на Евровидение-2024 / eurovisionworld.com

Евровидение кто победит - прогноз букмекеров на Евровидение-2024 / eurovisionworld.com

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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