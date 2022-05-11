"Это что такое": принца Гарри застали полуобнаженным в США

Принц Гарри / Getty Images, instagram.com/meghan_harry_rus

Принц Гарри и герцог Сассекский немного обнажился перед камерами. Гарри готовился к матчу по поло и в этот момент его засняли журналисты.

До начала игры принц Гарри решил нанести на тело солнцезащитный крем, чтобы не обгореть. Для этого ему нужно было приподнять футболку.

Бдительные фотожурналисты поймали тот момент, когда Гарри обнажил грудь и живот, а помощник наносил ему солнцезащитный крем на спину.

Фото топлес внука Елизаветы II быстро разлетелись в Сети. Многие раскритиковали принца Гарри.

"Это еще что такое", "Почему это нужно делать на поле", "А что скажет королева?", - написали пользователи Сети.

Принц Гарри / instagram.com/meghan_harry_rus

Однако, поклонники герцога Сассекского уже успели оценить его фигуру.

Некоторые восхищаются телосложением Гарри, а другие говорят, что ему следует тщательнее следить за собой.

Несколько дней назад принц Гарри уже играл в поло в Санта-Барбаре. Тогда вместе с ними была его жена Меган Маркл. Она общалась с друзьями и болела за мужа.

Меган Маркл и Гарри

Напомним, Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка. Она даже подумывала о самоубийстве.

Кроме того, Меган Маркл упомянула, что вопреки слухам, это не она доводила до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Однако, конфликт уже исчерпан, и ей были принесены извинения.

Принц Гарри потребовал извинений для Меган Маркл от любимых родственников.

Дядя Кейт Миддлтон объявил вражду Меган Маркл до смерти за интервью Опре Уинфре.

Принц Гарри анонсировал мемуары о жизни в королевской семье Великобритании с точки зрения "обычного" человека.

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