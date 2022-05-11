УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это что такое": принца Гарри застали полуобнаженным в США

11 мая 2022, 18:39

Фото топлес внука Елизаветы II быстро разлетелись в Сети.

Принц Гарри
Принц Гарри / Getty Images, instagram.com/meghan_harry_rus

Принц Гарри и герцог Сассекский немного обнажился перед камерами. Гарри готовился к матчу по поло и в этот момент его засняли журналисты.

До начала игры принц Гарри решил нанести на тело солнцезащитный крем, чтобы не обгореть. Для этого ему нужно было приподнять футболку.

Бдительные фотожурналисты поймали тот момент, когда Гарри обнажил грудь и живот, а помощник наносил ему солнцезащитный крем на спину.

Фото топлес внука Елизаветы II быстро разлетелись в Сети. Многие раскритиковали принца Гарри.

"Это еще что такое", "Почему это нужно делать на поле", "А что скажет королева?", - написали пользователи Сети.

Принц Гарри
Принц Гарри / instagram.com/meghan_harry_rus

Однако, поклонники герцога Сассекского уже успели оценить его фигуру.

Некоторые восхищаются телосложением Гарри, а другие говорят, что ему следует тщательнее следить за собой.

Несколько дней назад принц Гарри уже играл в поло в Санта-Барбаре. Тогда вместе с ними была его жена Меган Маркл. Она общалась с друзьями и болела за мужа.

Меган Маркл и Гарри

Напомним, Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка. Она даже подумывала о самоубийстве.

Кроме того, Меган Маркл упомянула, что вопреки слухам, это не она доводила до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Однако, конфликт уже исчерпан, и ей были принесены извинения.

Принц Гарри потребовал извинений для Меган Маркл от любимых родственников.

Дядя Кейт Миддлтон объявил вражду Меган Маркл до смерти за интервью Опре Уинфре.

Принц Гарри анонсировал мемуары о жизни в королевской семье Великобритании с точки зрения "обычного" человека.

Читайте также:

viber
Елизавета II принц Гарри Меган Маркл
Реклама
Популярное
Смотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дниСмотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дни Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор" Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бедПолнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед "Документы и кот - все что осталось": рашисты уничтожили дом известной украинской ведущей"Документы и кот - все что осталось": рашисты уничтожили дом известной украинской ведущей Гороскоп Таро на неделю 9-15 мая: Львам – успех, Козерогам – испытания судьбы, Рыбам – счастливая встречаГороскоп Таро на неделю 9-15 мая: Львам – успех, Козерогам – испытания судьбы, Рыбам – счастливая встреча
Поддержите Главред

Последние новости

19:00

Гороскоп на завтра, 12 мая 2022: Девам – большие деньги, Стрельцам – переезд, Рыбам – обман

18:59

Парочка "волонтеров" облапошила украинцев на два миллиона гривен: купили себе машины

18:39

"Это что такое": принца Гарри застали полуобнаженным в СШАВидео

18:18

Злата Огневич намекнула на новый роман после слухов о ее нетрадиционной сексуальной ориентации

18:15

В Херсоне партизаны объявили награду в 500 тысяч за коллаборанта, призывавшего присоединить область к РФВидео

Реклама
18:11

"А где перья и пляски": Киркоров опозорился на ЕвровиденииВидео

18:02

Позор Германии и Франции: почему Берлин и Париж жалки и перепуганы из-за войны в Украинемнение

17:57

Украина на Киевщине, Черниговщине и Сумщине вернула контроль над границей с Беларусью и РоссиейВидео

17:42

Нелепая смерть: российский оккупант рассказал украинцам, как офицер РФ убил сам себяВидео

17:35

Катя Осадчая в пылких объятиях Юрия Горбунова загадала свое самое сокровенное желание

17:31

Воевать будет до последнего бурята, ведь поражение ему – смерть: Хара назвал способы устранения ПутинаВидео

17:29

Повальное пьянство и обмочившийся дядя: в Сеть выложили видео жизненного пути пленного русскогоВидео

17:03

Как отмыть пригоревшую кастрюлю – 4 надежных способа

16:57

Украина и Польша упрощают логистику на границе

16:54

Как правильно варить пельмени и почему нельзя выливать воду после варки: 5 правил для хозяекВидео

16:50

Оккупация Донбасса – вторая фаза плана России: враг намерен идти дальше – Генштаб ВСУВидео

16:46

Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

16:42

Приехал за фронтовыми 100 грамм: закоренелый путинист Григорий Лепс приехал в "ДНР" на концертВидео

16:40

"Не позволяет себе плакать": на глазах 10-летнего мальчика россияне убили его семью, маму сожгли заживоВидео

16:39

Украинские солдаты имеют право схватить Путина в Москве: депутат Бундестага эмоционально высказался

Реклама
16:06

Михаил Ходорковский. Как недосталин извратил 9 маяВидеоблоги

16:06

Приметы на 12 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:01

ВСУ бьют войска РФ: Харьковщина освобождается, на пяти направлениях враг перешел в оборону – Генштаб

15:48

Нимб-"оберег" над Одессой: в небе заметили редкое природное явлениеВидео

15:42

В Краматорске оккупанты ударили в склад с аммиаком, людей просят закрыть окна

15:29

Приближается тяжелый период в войне с РФ: в Минобороны сказали, сколько он продлитсяВидео

15:24

Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецептВидео

15:17

"Присоединение" Херсонщины к РФ: у Зеленского жестко ответили оккупантамВидео

15:13

Путин взял курс на изматывание Украины в долгой кровавой войне, а Запад – на военный разгром Путинамнение

15:11

Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты

14:48

Расстрелял пенсионера на улице: первого военного РФ будут судить за убийство гражданского на СумщинеВидео

14:46

Укравтодор заявил о потере 200 производственных баз дорожников

14:43

Колесный "монстр": в Харькове ТрО вооружили мощными зенитными пушками С-60Видео

14:21

"РФ вооружалась с 1991 года": на сколько хватит запаса оружия армии Путина – ответ МинобороныВидео

14:04

Шок для Путина и России: советник главы МВД анонсировал мощный удар ВСУВидео

13:59

Психолог рассказала о диагнозе Путина: насколько опасна болезньВидео

13:56

Феерично горит: львовские десантники сбили юбилейный ударный вертолет оккупантов "Крокодил"Видео

13:35

Оккупанты РФ требуют от начальства засекретить их участие в войне в Украине – разведкаВидео

13:16

Вокруг спасенной в Бородянке рыжей кошки разгорелся скандал - на нее претендуют 12 человекВидео

12:59

"Остановитесь, кто вы такие?": чемпионка РФ жестко отреагировала на войну в Украине и шантаж КремляВидео

Реклама
12:57

Оккупанты анонсировали включение захваченной Херсонщины в состав РФ: обратятся к ПутинуВидео

12:35

Путин устроил "охоту на ведьм": ФСБ отстранили от планирования войны в УкраинеВидео

12:23

Беларусь может пойти в наступление на Украину, а РФ - надавить из Крыма - ЖдановВидео

12:22

"Поздравление от насильника с днем изнасилования": Подоляк разнес обращение Путина к "ДНР"Видео

12:17

Как ленд-лиз может заставить Путина сесть за стол переговоровмнение

11:58

Лунный календарь стрижек на июнь 2022: лучшие дни для новой прически

11:56

Врага "мешают с землей": ВСУ показали мощный удар Ураганов по позициям рашистовВидео

11:53

Лунное затмение 16 мая для всех знаков зодиака: Ракам - радость, Рыбам - переезд навсегдаВидео

11:48

В Испании напали на украинца, который вышел с флагом Украины с надписью "Stop war"Видео

11:35

"Подарок" от оккупантов: ВСУ захватили брошенный рашистами танк Т-72Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять