"Это было больно": Джонни Депп назвал себя подопытным кроликом

62-летний актер прокомментировал судебный процесс против экс-супруги.

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Джонни Депп назвал себя подопытным кроликом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Многие коллеги и близкие люди отвернулись от Деппа

Люди из окружения актера побоялись его поддержать из-за движения MeToo

Голливудский актер Джонни Депп заявил, что после развода с актрисой Эмбер Херд стал подопытным кроликом для движения MeToo. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times.

62-летний актер прокомментировал судебный процесс против экс-супруги. Депп отметил, что многие коллеги и близкие люди отвернулись от него, включая агента, работавшего с ним на протяжении 30 лет.

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"Это было больно. Были люди, как минимум трое, которые поступили со мной подло", - пояснил артист.

По мнению Деппа, многие люди из его окружения побоялись его поддержать из-за движения MeToo и страха "отмены" в индустрии.

"Я был до MeToo. Я был подопытным кроликом MeToo", - признался он.

Депп и Херд сыграли свадьбу в 2015 году и расстались спустя два года. В 2022-м актер одержал победу в суде, обвинив бывшую жену в клевете из-за статьи, в которой она заявила о домашнем насилии со стороны Деппа. Полученную от актрисы денежную компенсацию он пообещал передать благотворительным фондам.

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Кто такой Джонни Депп? Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

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