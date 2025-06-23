"Это было больно": Джонни Депп назвал себя подопытным кроликом

Кратко:
- Многие коллеги и близкие люди отвернулись от Деппа
- Люди из окружения актера побоялись его поддержать из-за движения MeToo
Голливудский актер Джонни Депп заявил, что после развода с актрисой Эмбер Херд стал подопытным кроликом для движения MeToo. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times.
62-летний актер прокомментировал судебный процесс против экс-супруги. Депп отметил, что многие коллеги и близкие люди отвернулись от него, включая агента, работавшего с ним на протяжении 30 лет.
"Это было больно. Были люди, как минимум трое, которые поступили со мной подло", - пояснил артист.
По мнению Деппа, многие люди из его окружения побоялись его поддержать из-за движения MeToo и страха "отмены" в индустрии.
"Я был до MeToo. Я был подопытным кроликом MeToo", - признался он.
Депп и Херд сыграли свадьбу в 2015 году и расстались спустя два года. В 2022-м актер одержал победу в суде, обвинив бывшую жену в клевете из-за статьи, в которой она заявила о домашнем насилии со стороны Деппа. Полученную от актрисы денежную компенсацию он пообещал передать благотворительным фондам.
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Кто такой Джонни Депп?
Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.
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