Узбекистан отменил российский музыкальный фестиваль "Жара".

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Российский фестиваль "Жара" / sputnik.kz

Узбекистан отменил российский музыкальный фестиваль "Жара", на котором должны были выступить российские артисты, поддерживающие военное вторжение России в Украину.

Решение было принято после того, как в начале этого года аналогичное решение принял соседний Казахстан, пишет Вarrons.com.

"Обе страны близки к Москве, но не высказались в поддержку вторжения в Украину", - пишет издание. Фестиваль "Жара" должен был пройти в столице Ташкенте 20 и 21 мая.

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"Он отменен из-за участия российских певцов и их публикаций в социальных сетях", — сообщил представитель главной службы бронирования билетов Узбекистана. Чиновник сказал, что не уверен, состоится ли фестиваль.

Но представитель ташкентской милиции подтвердил изданию AFP, что "фестиваль Жара был отменен по приказу МВД".

На вопрос, было ли это связано с присутствием российских артистов, которые выразили поддержку наступлению России на Украину, он сказал: "Да, это правда". Среди артистов, которые должны были выступить на фестивале значится "путинист" Лепс, российская поп-звезда Ольга Бузова, прокремлевская артистка, которая в конце прошлого года поехала на восток Украины, чтобы поддержать оккупационные войска.

Фестиваль "Жара" также был отменен в прошлом месяце в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, из-за "нестабильной ситуации в мире". Азербайджан, в прошлом союзник Москвы на Кавказе, в прошлом году отменил фестиваль.

Напомним, ранее стареющий патриот державы-агрессора России и путинист всего террористического, певец-алкоголик Григорий Лепс, на заре своей карьеры решил вывести в светлое будущее свою 21-летнюю дочь.

Как сообщил Телеграмм-канал "Не Малахов", дочь Лепса вышла "петь" на церемонии вручения музыкальной ежегодной премии "Жара". Сами российские медиа пишут, что интеграция в российские шоу-бизнес проходит не совсем успешно, потому как девочка, мягко говоря, петь не умеет.

Ранее также скандальную российскую певицу Ольгу Бузов у подняли на смех за фото в купальнике. На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором решила похвастаться фигурой. Пользователи Сети не оценили формы Бузовой - многим они показались недостаточно внушительными.

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