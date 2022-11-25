Эмили Ратаковски показала фигуру в леопардовом бикини - без ретуши и с синяками на ягодицах

Эмили Ратаковски снялась с бикини без ретуши / instagram.com/inamoratawoman

31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски имеет еще и собственный бизнес - быть просто красоткой в фэшн-индустрии сейчас не модно. Она является владелицей бренда купальников под названием Inamorata.

Концепция рекламных кампаний для бикини от Ратаковски представляет собой модную съемку в формате натурализма: акценты делают на женских фигурах всех форм и размеров во всем их разнообразии и великолепии.

Более того - сама Ратаковски, которая нередко мелькает в качестве модели для съемок собственных творений, недавно предстала перед камерой а-ля натюрель. Фотографии, которые появились на странице бренда в Instagram, собрали массу восторженных отзывов.

На снимках без ретуши Эмили позирует в своем естественном виде - в леопардовом бикини она похвасталась бюстом, а затем показала ягодицы, на которых красовался синяк.

В комментариях Ратаковски благодарят за такой смелых шаг на пути полного отказа в мире моды от лукизма - глядя на эти снимки, поклонники становятся более терпимо относиться и к собственным недостаткам во внешности.

Ранее украинская певица Надя Дорофеева показала убийственную фигуру в оригинальном наряде, которой покоряла мужские сердца еще в подростковом возрасте.

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри также поделилась архивным фото - на нем 33-летняя артистка позирует в нижнем белье.

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