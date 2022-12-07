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Елена Зеленская стала самой влиятельной женщиной мира 2022 по версии BBC - в списке еще 7 украинок

7 декабря 2022, 12:35
Кроме того звания удостоена Алла Пугачева.
Елена Зеленская, Алла Пугачева
Елена Зеленская стала одной из самых влиятельных женщин мира 2022 по версии BBC / instagram.com/olenazelenska_official, instagram.com/alla_orfey

На протяжении последних 10 лет издание BBC составляет список 100 женщин года, которые вдохновляют своими деяниями и влиянием женщин по всему миру. Женщина года 2022 имеет символичное, юбилейное значение, поэтому в отборе деятельниц принимали участие и редакция издания, и женщины, которые ранее получали это звание.

Так, оглядываясь на прошедшее десятилетие, на тот успех, которого достигли женщины по всему миру в вопросе защиты своих прав и свобод, в список "100 влиятельных женщин года" вошли политические и общественные деятельницы, активистки, которые принимали участие в разрешении мировых конфликтов - от протестов в Иране, до войны в Украине.

В список вошла первая леди Украины Елена Зеленская, как главный популяризатор украинской культуры и осветитель проблем, с которыми сталкивается наша страна, для мировой общественности. Она и до полномасштабной войны много внимания уделяла здоровому развитию женщины в обществе, а сейчас сконцентрировалась на обеспечении психического и психологического здоровьям женщинам и детям в условиях войны.

Свое место в списке "самых влиятельных" заняла и Алла Пугачева - царица российской поп-музыки и культурная икона, как ее назвало издание. Звание BBC присвоило артистке за открытое несогласие с войной в Украине, а также работу над повышением осведомленности о домашнем насилии.

Также в список вошла такие украинские женщины: журналистка Кристина Бердинских, юристка Александра Матвийчук, педиатр Ирина Кондратова, парамедик Юлия 'Тайра' Паевская, правозащитница людей с инвалидностью Юлия Сачук, математик Марина Вязовская и политик и волонтер-медик на передовой Яна Зинкевич.

Кроме того звания "Самых влиятельных" удостоены актрисы Приянка Чопра и Сельма Блэр, певица Билли Айлиш, политик Урсула фон дер Ляйнен и женщины Ирана, которые в знак протеста против ношения хиджаба обрезали волосы.

Ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года. Им стал один из хэдлайнеров киновселенной Marvel, который добивался этого титула на протяжении последних трех лет.

Также People назвал общественных и культурных деятелей, достойных звания "Человек 2022 года". Среди победителей номинации оказалась украинка

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