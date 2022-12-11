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Эксклюзив от Сніданку з 1+1: Ахтем Сеитаблаев в первый раз станет дедушкой

11 декабря 2022, 20:57
26-летняя дочь режиссера ожидает появления первенца уже в январе 2023 года.
Ахтем Сеитаблаев с дочерью Назлы
Ахтем Сеитаблаев станет дедушкой - его дочь Назлы беременна первенцем / instagram.com/seitablaiev

Украинский крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в день своего 50-летия поделился с поклонниками радостной новостью - в следующем году он впервые станет дедушкой.

В интервью для Сніданку з 1+1 он рассказал, что его старшая дочь Назлы (режиссер нежно называет ее Нани) готовится стать матерью. Сейчас она с семьей мужа находится в Бельгии, где и планирует родить ребенка.

26-летняя Нани вышла замуж в сентябре 2021 года. Свадебную церемонию проводили трижды - в Крыму, Бельгии и Турции.

Сеитаблаев, который всегда сдержанно комментирует свою личную жизнь, радостно заявил, что первенец дочери появится уже в январе 2023 года. "Моя взрослая дочь сейчас в Бельгии. Она должна вот-вот стать мамой, дай бог. Я в январе стану дедушкой, надеюсь", - рассказал режиссер.

Пол ребенка пока неизвестен, имя малышу будут выбирать молодые родители самостоятельно.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также стало известно, что популярный британский актер Том Холланд (нынешний исполнитель роли супергероя Человека-паука/Питера Паркера) тайно обручился со своей возлюбленной и коллегой – Зендаей.

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