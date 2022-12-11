Эксклюзив от Сніданку з 1+1: Ахтем Сеитаблаев в первый раз станет дедушкой

26-летняя дочь режиссера ожидает появления первенца уже в январе 2023 года.

Ахтем Сеитаблаев станет дедушкой - его дочь Назлы беременна первенцем / instagram.com/seitablaiev

Украинский крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в день своего 50-летия поделился с поклонниками радостной новостью - в следующем году он впервые станет дедушкой.

В интервью для Сніданку з 1+1 он рассказал, что его старшая дочь Назлы (режиссер нежно называет ее Нани) готовится стать матерью. Сейчас она с семьей мужа находится в Бельгии, где и планирует родить ребенка.

26-летняя Нани вышла замуж в сентябре 2021 года. Свадебную церемонию проводили трижды - в Крыму, Бельгии и Турции.

Сеитаблаев, который всегда сдержанно комментирует свою личную жизнь, радостно заявил, что первенец дочери появится уже в январе 2023 года. "Моя взрослая дочь сейчас в Бельгии. Она должна вот-вот стать мамой, дай бог. Я в январе стану дедушкой, надеюсь", - рассказал режиссер.

Пол ребенка пока неизвестен, имя малышу будут выбирать молодые родители самостоятельно.

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