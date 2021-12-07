Экс-Холостяк Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева

Пострадавшего с множественными травмами экстренно госпитализировали.
Пилот и Холостяк-10 Макс Михайлюк в Киеве сбил человека. Событие произошло в Печерском районе Киева вечером 4 декабря.
Пострадавшего в ДТП мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.
По словам Михайлюка, пострадавший решил внезапно перебежать дорогу в неположенном месте с лева направо после начала движения транспорта.
Макс Михайлюк заметил его слишком поздно и не успел притормозить.
В управлении МВД подтвердили факт аварии журналистам Сегодня: "Такое ДТП было. Пострадавший пешеход госпитализирован с травмой головы. На месте работала следственно-оперативная группа". Однако правдивость рассказа Михайлюка о событиях не комментировали.
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Ранее в ужасное ДТП попала телеведущая Лидия Таран.
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