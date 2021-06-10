Екатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихом

Екатерина Кухар / Instagram ekaterinakukhar_official

Украинский артист балета, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, Народный артист Украины, Заслуженный артист Украины Александр Стоянов 10 ибня отмечает 34-летие. Судья Танців з зірками Екатерина Кухар поздравила мужа Александра Стоянова с днем рождения романтическим стихом, а также приготовила сюрприз в виде торта, который засветила в сториз.

В своем Instagram девушка использовала стих-признание из песни Лолиты, который лучше всего охарактеризовал отношения в паре.

"Там, за горами хандры и горя — ты моё море!

Если рассудок с душою в ссоре — ты моё море!

Если нет соли в моём миноре — ты моё море!

Если вокруг меня вор на воре — ты моё море!

Когда весь мир дышит перегаром, со злобой во взоре...

Ты напоишь меня чистым нектаром — ты моё море!

И когда тело объято пожаром, и разум зашторен...

Я упаду в тебя огненным шаром — ты моё море!", - написала она.

Поклонники пары порадовались такой нежности и откровенности, и с восторгом оценили слова Кухар, а также присоединились к поздравлению.

"Любимые наши звёзды, только вместе и всегда", "Как это мило", "Вы очень грациозна", " Боги! Какие же Вы красивые ", "Как красиво и проникновенно.. и фото, и слова", "Красивая пара", - пишут ей поклонники.

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