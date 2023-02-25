'Его канал ведет Диана Гурцкая': Соловьев увидел на видео с Зеленским его двойника

Сливной кремлевский бачок окончательно слетел с катушек и увидел вместо телохранителя Зеленского еще одного Зеленского.

Владимир Соловьев / скриншот

Пропагандистская помойка и главный сливной бачок среди российских СМИ Владимир Соловьев, во время своего любимого занятия - брызгания ядовитой слюной на президента Украины Зеленского - неожиданно "прозрел".

В частности, отец нетрадиционного сына-модели, увидел на видео личного телохранителя Владимира Зеленского и решил, что это его двойник.

Оно написало, что даже проверил официальный телеканал YouTube "украинского правительства" и там снова, да что же это такое!, телохранитель и двойник Зеленского в одном лице.

видео дня

Видимо, у Соловьева плохо не только с головой, но и со зрением. Ведь Зеленский и его личный телохранитель Максим - это два разных человека.

Зеленский с охраной / Телеграм

Сливной бачок полагает, что в Бахмут, за который мужественно сражается украинская армия, приезжал тоже Максим, а не Зеленский.

Соловьев не может поверить, что есть президенты, которые не сидят в бункере и за километровым столом, с кучей двойников. А имеют мужество защищать свою землю и вдохновлять на это свою армию.

Очередной бред Соловьева высмеял украинский телеграмм-канал "Боже, яке кончене". "Его канал ведет Диана Гурцкая", - написали они.

Напомним, ранее украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон, который часто на своей странице в Instagram публикует фрагменты из жизни соседнего террористического государства Россия, поделился новым постом.

На своей странице в Instagram он выложил видео-фрагмент главного пропагандистского шоу России - "Вечер с Владимиром Соловьевым", где в главной роли выступает кремлевская шавка и разжигатель войны, ведущий Соловьев. На этот раз, прихвостень Путина не был столь пылким в своих речах, а также выглядел похудевшим и осунувшимся. Обратите внимание: на Соловьеве лица нет, похудел в два раза. Что с ним, как думаете?" - спрашивает Дмитрий Гордон.