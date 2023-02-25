УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

"Его канал ведет Диана Гурцкая": Соловьев увидел на видео с Зеленским его двойника

25 февраля 2023, 16:41
Сливной кремлевский бачок окончательно слетел с катушек и увидел вместо телохранителя Зеленского еще одного Зеленского.
Владимир Соловьев
Владимир Соловьев / скриншот

Пропагандистская помойка и главный сливной бачок среди российских СМИ Владимир Соловьев, во время своего любимого занятия - брызгания ядовитой слюной на президента Украины Зеленского - неожиданно "прозрел".

В частности, отец нетрадиционного сына-модели, увидел на видео личного телохранителя Владимира Зеленского и решил, что это его двойник.

Оно написало, что даже проверил официальный телеканал YouTube "украинского правительства" и там снова, да что же это такое!, телохранитель и двойник Зеленского в одном лице.

видео дня

'Его канал ведет Диана Гурцкая': Соловьев увидел на видео с Зеленским его двойника

Видимо, у Соловьева плохо не только с головой, но и со зрением. Ведь Зеленский и его личный телохранитель Максим - это два разных человека.

Зеленский с охраной
Зеленский с охраной / Телеграм

Сливной бачок полагает, что в Бахмут, за который мужественно сражается украинская армия, приезжал тоже Максим, а не Зеленский.

Соловьев не может поверить, что есть президенты, которые не сидят в бункере и за километровым столом, с кучей двойников. А имеют мужество защищать свою землю и вдохновлять на это свою армию.

Очередной бред Соловьева высмеял украинский телеграмм-канал "Боже, яке кончене". "Его канал ведет Диана Гурцкая", - написали они.

Напомним, ранее украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон, который часто на своей странице в Instagram публикует фрагменты из жизни соседнего террористического государства Россия, поделился новым постом.

На своей странице в Instagram он выложил видео-фрагмент главного пропагандистского шоу России - "Вечер с Владимиром Соловьевым", где в главной роли выступает кремлевская шавка и разжигатель войны, ведущий Соловьев. На этот раз, прихвостень Путина не был столь пылким в своих речах, а также выглядел похудевшим и осунувшимся. Обратите внимание: на Соловьеве лица нет, похудел в два раза. Что с ним, как думаете?" - спрашивает Дмитрий Гордон.

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:41

"Его канал ведет Диана Гурцкая": Соловьев увидел на видео с Зеленским его двойника

16:18

Зачем перед сном бросают чеснок в унитаз: удивительный фокус, который приведет в восторгВидео

16:13

Таинственный маникюр кошачий глаз снова в моде: 4 очаровательных варианта на весну 2023Фото

16:01

Хитрые китайцы и японцы постоянно пьют горячую воду: зачем они так делают

15:49

После поражения в войне РФ будет изгоем, россияне останутся стадом — ТукаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:49

Медведев скулит, что РФ могут стереть с лица Земли: начал ныть о "большом количестве оружия в Украине"

15:31

Можно ли отдать, подарить или выбросить свое денежное дерево - приметы и суеверияВидео

15:16

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

14:51

"Кому нужен такой лидер?": против Путина уже сплотилось его окружение, что-то назревает – ЖдановВидео

Реклама
14:42

Путин напуган и боится гнева россиян из-за провалов в войне — генерал ФСБ

14:02

Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против РФ

13:55

"Перечисляют средства в фонд восстановления Украины": российские олигархи выступили против Путина - ТукаВидео

13:50

Почему нельзя выкидывать кошачий ус: тайная магия мощной ауры

13:45

16 копеек за пол-литра: почему в СССР молоко продавалось в треугольных пакетахВидео

13:35

Беларусь не вступит в войну, атаки на Киев не будет - ЖдановВидео

13:21

"Герасимов - кретин": Гиркин взвыл из-за катастрофы в РФ с вооружениемВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 февраля 2023: Рыбам – захватывающие поездки, Близнецам – прибыль

12:54

Зеленский о будущем Путина: россияне найдут причину "убить убийцу"Видео

12:44

"Хотим убить Трампа": Иран похвастался разработкой дальнобойной ракеты

12:22

Маму убили оккупанты: история Ани Науменко из Мариуполя, которая "забыла слова" на шабаше в ЛужникахВидео

Реклама
12:17

Десант на Печерских холмах: Буданов и Резников рассказали, как "Россия Киев за 3 дня брала"Видео

12:13

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

11:51

Зачем в Прощеное воскресенье открывать все окна в доме: приметы на 26 февраля и что нельзя делатьВидео

11:44

Загадка Коня в пальто: откуда появилась эта фраза и что она означает

11:34

Развал России: Тука назвал регионы, которые могут "отвалиться" первыми

11:08

Газманова взбесили слова Пугачевой о России

10:58

В России закончились запасы иранских дронов — разведка Британии

10:56

Путинской певичке Валерии врачи не могут поставить диагноз

10:13

Знает все государственные тайны: Буданов показал пушистого разведчика по кличке ГюнтерВидео

09:59

Для чего нам нужны родинки и почему их нельзя сдирать

09:56

"РФ – это разменная монета Китая": Жданов объяснил, "кинет" ли Си Цзиньпин ПутинаВидео

09:32

Китайский "мирный план" выгоден только России - Байден

09:12

"Это Алла Пугачева?": Киркоров начал превращаться в женщину

09:06

Мариуполь будет освобожден: Залужный рассказал, как дал обещание маленькому мальчикуВидео

08:39

Кремль разочарован: дядюшка Си за них не вступилсямнение

08:36

"Похоже на Херсонскую операцию": Жданов рассказал, когда ВСУ пойдут на МариупольВидео

08:34

Гороскоп на сегодня 25 февраля 2023: Рыбам – вдохновение, Скорпионам - легкостьВидео

08:25

В ISW объяснили молчание Путина в день годовщины вторжения в УкраинуВидео

07:45

Украине сейчас не нужны истребители F-16 - Байден

06:20

Три основных кита деградации Российской Федерациимнение

Реклама
05:10

"Это самое сложное": журналистка довела Зеленского до слезВидео

04:30

"Война может закончиться за считанные дни": Жданов назвал единственное условиеВидео

02:32

"Днище": выпившая Волочкова расставила ноги перед лицом кавказцаВидео

02:30

Военный эксперт спрогнозировал, кто может возглавить заговор против ПутинаВидео

02:00

"Мы попали в ловушку": Жданов рассказал, что может произойти на фронте в ближайшие три месяцаВидео

01:55

Обнаженная Хайди Клум нежно прижалась к своему мужчинеВидео

01:33

"Крым сам упадет нам в руки": Жданов назвал условие для освобождения полуостроваВидео

00:05

"Это мой дом": Зеленский показал, как и где он живет с начала войныВидео

24 февраля, пятница
23:20

"Никто мишку убивать не собирается": Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощьюВидео

22:58

Мир должен готовиться к распаду РФ, который уже запустил Путин – ДаниловВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять