Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая запрещает ее выкладывать в соцсети

Украинская телеведущая и общественная активистка Маша Ефросинина показала редкое фото со своей дочерью Наной, которой именно сегодня, 16 февраля исполнилось 20 лет.
Как написала она на своей странице в Instagram, ее просто "кроет" в этот день.
"Сегодня тебе исполнилось 20 лет, моя единственная и неповторимая Нана. Я люблю тебя! Люблю сильно и безгранично. И желаю только счастливой судьбы!" - написала телеведущая.
Она также записала сториз, где со слезами на глазах, она рассказывает, что дочь не разрешила ей постить фото в свой день рождения, а дала разрешение лишь запостить фото, где она маленькая.
Позже Ефросинина опубликовала сторис, где пояснила отчего ей в этот день грустно.
Ранее Маша Ефросинина отреагировала на очередной подлый обстрел Украины и ее гражданской инфраструктуры российскими оккупантами. В субботу, 30 декабря, россияне ударили ракетами по центру Харькова.
Ранее также Ефросинина рассказала, что отмечала новогодние праздники с мужем-военнослужащим Тимуром Хромаевым за границей и вызвала недовольство украинцев.
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