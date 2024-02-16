Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая запрещает ее выкладывать в соцсети

Телеведущая переживает важный жизненный этап.

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Маша Ефросинина показала редкое фото / Коллаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и общественная активистка Маша Ефросинина показала редкое фото со своей дочерью Наной, которой именно сегодня, 16 февраля исполнилось 20 лет.

Как написала она на своей странице в Instagram, ее просто "кроет" в этот день.

"Сегодня тебе исполнилось 20 лет, моя единственная и неповторимая Нана. Я люблю тебя! Люблю сильно и безгранично. И желаю только счастливой судьбы!" - написала телеведущая.

видео дня

Маша Ефросинина с дочерью / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Она также записала сториз, где со слезами на глазах, она рассказывает, что дочь не разрешила ей постить фото в свой день рождения, а дала разрешение лишь запостить фото, где она маленькая.

Позже Ефросинина опубликовала сторис, где пояснила отчего ей в этот день грустно.

Маша Ефросинина поздравила взрослую дочь с днем рождения / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина отреагировала на очередной подлый обстрел Украины и ее гражданской инфраструктуры российскими оккупантами. В субботу, 30 декабря, россияне ударили ракетами по центру Харькова.

Ранее также Ефросинина рассказала, что отмечала новогодние праздники с мужем-военнослужащим Тимуром Хромаевым за границей и вызвала недовольство украинцев.

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