Ефремов отсидит половину срока за летальное ДТП: "клоун" Охлобыстин забился в радости

Как говорит друг Ефремова, скандальный путинист Иван Охлобыстин говорит, что речь идет об освобождении артиста из тюрьмы уже в ближайшие 1,5-2 месяца.

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По словам Охлобыстина, Ефремов может совсем скоро выйти на свободу / коллаж Главред, фото УНИАН

60-летний известный советский и российский актер-путинист Михаил Ефремов, который уже три года отбывает наказание за устроенное им в Москве смертельное ДТП, имеет возможность уже в ближайшее время выйти на свободу в формате условно-досрочного освобождения. Об этом сообщил скандально известный своим великорусским шовинистом актер и сценарист Иван Охлобыстин, который много лет дружит с Ефремовым, сообщают российские пропагандистские СМИ.

В частности, Охлобыстин говорит, что речь идет об освобождении Ефремова уже в ближайшие полтора-два месяца. Оказывается, артист уже отбыл половину избранного судом срока ‒ при этом он все время хорошо себя и не имел никаких нареканий со стороны тюремного начальства.

Поэтому уже в ближайшее время адвокаты актера планируют подать ходатайство о досрочном освобождении актера. Если суд одобрит ходатайство, то Ефремова освободят от отбывания наказания уже в марте 2024 года.

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Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актер отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области.

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