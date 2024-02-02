Ефремов отсидит половину срока за летальное ДТП: "клоун" Охлобыстин забился в радости

60-летний известный советский и российский актер-путинист Михаил Ефремов, который уже три года отбывает наказание за устроенное им в Москве смертельное ДТП, имеет возможность уже в ближайшее время выйти на свободу в формате условно-досрочного освобождения. Об этом сообщил скандально известный своим великорусским шовинистом актер и сценарист Иван Охлобыстин, который много лет дружит с Ефремовым, сообщают российские пропагандистские СМИ.
В частности, Охлобыстин говорит, что речь идет об освобождении Ефремова уже в ближайшие полтора-два месяца. Оказывается, артист уже отбыл половину избранного судом срока ‒ при этом он все время хорошо себя и не имел никаких нареканий со стороны тюремного начальства.
Поэтому уже в ближайшее время адвокаты актера планируют подать ходатайство о досрочном освобождении актера. Если суд одобрит ходатайство, то Ефремова освободят от отбывания наказания уже в марте 2024 года.
Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.
21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.
Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.
Актер отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области.
Другие новости:
- "С утра засадил": Ефремов рассказал, что делал в день смертельного ДТП
- "Трус и подлец": доктор Мясников высказался о приговоре Ефремову
- Черный маг попался полиции под судом во время обряда по Ефремову