"Едва не случился сердечный приступ": Jerry Heil раскрыла, на что тратит десятки тысяч гривен

Jerry Heil сказала, что в месяц на такси тратит десятки тысяч гривен / instagram.com/thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) поделилась, что на протяжении месяца больше всего тратит на такси – около 30 тысяч гривен.

Исполнительница в эфире программы Звездная копилка сказала, что как-то подсчитала, сколько денег ей нужно в месяц, и "едва не случился сердечный приступ".

"Вот моя основная статья расходов – на такси в день у меня уходит до тысячи гривен…", – поделилась собеседница.

Артистка также сказала, что арендует квартиру площадью более 70 квадратных метров за 800 долларов и платит за коммуналку максимум 1,5 тысячи гривен, поскольку жилье греет электрический пол, и не приходится платить за газ.

Кроме того, певица раскрыла, что на шоппинг в месяц тратит около 5 тысяч грн, а на еду – приблизительно 2,5 тысячи грн. Стоит подчеркнуть, что исполнительница веганка-сыроед.

Напомним, в начале июля Jerry Heil во время интервью с Катей Осадчей для шоу Светская жизнь на телеканале 1+1 говорила, что ее песни покупали многие украинские исполнители.

Певица отметила, что в среднем оценивает свои песни в районе нескольких тысяч долларов.