"Единственную пригласили": Волочкова выступила с Пугачевой, но опозорилась

Анастасия Волочкова уже совсем не девочка, но иронию различать так и не научилась.

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Анастасия Волочкова показала, как выступала на концерте Аллы Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова отчаянно жаждет славы - от танцевальной карьеры остались одни воспоминания, а в светских кругах страны-оккупанта ее не воспринимают всерьез. Поэтому путинская плясунья ищет способы пропиариться за счет именитых звезд или своих эпатажных выходок.

Так Волочкова внезапно вспомнила, что была частью концерта Аллы Пугачевой "P.S." в 2019 году, который был посвящен 70-летию певицы. Концерт в Москве лег в основу музыкального фильма "Тот самый концерт".

Но Волочкова, похоже, не заметила иронию в песне, которую она иллюстрировала своим танцем: балерина вышла на сцену с Пугачевой во время исполнения "Жизни напоказ" - едкой, сатирической композиции, которая высмеивает современный шоу-бизнес со всеми его пороками. Видео она выложила на своей странице в Instagram.

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Песня начинается словами: "Вот и замкнулся круг, Знаю кто враг, кто друг, Но не забуду никогда, Как больно обжигается душа. Надоели все слова, Опротивела молва, Ярмарка тщеславия, Ай яй яй, все пиарятся вокруг".

"С Аллой Борисовной Пугачевой у нас многое похоже в судьбе. Для меня большая честь, что она меня единственную пригласила для участия в её спектакле "Тот самый концерт". Это фрагмент выступления в Минске. А белые розы от такой Легенды - награда!" - хвастается балерина.

В комментариях Волочкову попытались опустить с небес на землю и объяснить, что ее, вероятней всего, пригласили на сцену в качестве шута: "Ты неужели не понимаешь, что тебя пригласили как ШУТА!!! Над тобой просто постебались...", "Алла Пугачева в этой песне ненавязчиво выставила Анастасию на посмешище, а не оказала честь", "Так песня же "Счастье напоказ". Кто как не Настя лучше всего подходит на роль показательную для этой песни".

Смотрите видео выступления Аллы Пугачевой и Анастасии Волочковой:

Ранее Анастасия Волочкова вызвала у зрителей гомерический хохот во время модного показа - за нелепые движения балерины на подиуме ее прозвали "раненым кузнечиком".

Также Волочкова оконфузилась в больнице - заявилась на прием в нетрезвом виде, и стала качать права, чем очень смутила врача, к которому пришла на консультацию.

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