Анастасия Волочкова собралась замуж за ловеласа и любителя старушек Шаляпина

Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. Новый "лучший друг" предпочитает женщин постарше.

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Анастасия Волочкова собралась замуж за Прохора Шаляпина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Личная жизнь Анастасии Волочковой, скандальной балерины-путинистки, упорядоченной не назовешь. Она часто меняет партнеров, и в каждом видит любовь всей своей жизни. К ее большому сожалению, чаще всего Волочковой попадаются альфонсы, которые очень быстро от нее сбегают.

И хоть сама 47-летняя танцовщица все еще убеждена, что может дать фору любой молоденькой девушке, на ее несвежие прелести уже стали "слетаться" любители дам постарше. Например, певец-путинист Прохор Шаляпин, который дважды был женат на женщинах значительно старше него.

РосСМИ сообщают, что на Дне рождения Анны Калашниковой, на который Шаляпин и Волочкова пришли вместе, балерина объявила, что выходит замуж за певца. Первой эту новость она сообщила имениннице, по совместительству бывшей любовнице Прохора.

Комментируя съемку в свадебных нарядах, которая была у нее ранее, балерина заявила: "Это была просто фотосессия, а свадьба у нас с Прохором будет позже. Отбила у тебя кавалера". Шаляпин при этом лишь улыбался.

Смотрите видео о том, почему Волочкова обвиняет свою маму в неудачах в личной жизни:

Ранее Анастасия Волочкова вызвала у зрителей гомерический хохот во время модного показа - за нелепые движения балерины на подиуме ее прозвали "раненым кузнечиком".

Также Волочкова оконфузилась в больнице - заявилась на прием в нетрезвом виде, и стала качать права, чем очень смутила врача, к которому пришла на консультацию.

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