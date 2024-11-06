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Джо Байден впервые станет прадедушкой

Анна Подгорная
6 ноября 2024, 16:02
285
Наоми Байден и ее муж в скором времени ожидают первенца.
Наоми Байден, Питер Нил, Джо Байден с внучками
Джо Байден новости - Наоми Байден впервые станет мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/naomibiden

46-й президент США Джо Байден - счастливый дедушка семерых внуков. Во время выборов в ноябре 2024 стало известно, что 81-летний политик в скором времени получит новое звание - прадедушки.

Самая старшая из внучек Байдена, Наоми Нил, в своем блоге в Instagram необычным способом объявила, что ждет ребенка. Она опубликовала фото, на котором позирует в профиль - так, чтобы было заметно ее круглый животик. Наоми, вероятно, находится на последних сроках беременности.

Наоми Байден обручилась с юристом Питером Нилом осенью 2021 года после трех лет отношений. Через год пара сыграла свадьбу в Белом Доме.

видео дня

Наоми Байден - старшая дочь Хантера Байдена и старшая внучка 46-го президента США. Ее назвали в честь дочери Джо Байдена от первого брака, которая погибла в автокатастрофе вместе со своей мамой, Нейлией Хантер, когда малышке был всего 1 год.

Наоми Байден
Джо Байден новости - Наоми Байден впервые станет мамой / instagram.com/naomibiden

Кто такой Джо Байден?

Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

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