Дженнифер Энистон показала роскошную фигуру в бикини

Дженнифер Энистон поразила в очередной раз своей отличной формой.

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Дженнифер Энистон отдохнула на пляже/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливудскую актрису Дженнифер Энистон сфотографировали во время ее ежегодной поездки в Кабо-Сан-Лукас, Мексика, с друзьями, включая Джейсона Бейтмана.

Как пишет Page Six, 55-летняя актриса в бикини продемонстрировала свое подтянутое тело в ярко-розовом треугольном топе и светло-голубых трусах, пока группа отдыхала у роскошного бассейна. Энистон дополнила свой шикарный курортный ансамбль солнцезащитными очками-авиаторами, а ее окрашенные в карамельный цвет волосы были распущены и завиты.

Камеры запечатлели, как она снимает прозрачный розовый саронг, который она носила на бедрах.

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Что касается Бейтмана, он тоже продемонстрировал свое подтянутое телосложение.

55-летний актер без рубашки носил темные плавки, демонстрируя свой пресс с кубиками пресса и мускулистые руки.

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Ранее Главред сообщал, что Энистон имеет взаимный интерес с пластическим хирургом, который ранее принимал участие в коррекции ее груди. Информаторы отмечают, что на прием к врачу она теперь идет с большой охотой.

Напомним, ранее американская актриса Дженнифер Энистон ослепила поклонников своим выходом на красную дорожку вручения Премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards), а также спровоцировала слухи о помолвке.

Кто такая Дженнифер Энистон? Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

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