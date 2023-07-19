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"Две-три недели и будет пресс": Арестович похвастался телом

Алена Кюпели
19 июля 2023, 14:22 обновлено 19 июля, 14:54
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Бывший советник президента Алексей Арестович изо всех сил развлекает народ.
Арестович и его попытки
Арестович и его попытки "пилить контент" / Коллаж Главред, фото УНИАН, Instagram/alexey.arestovich

Бывший советник Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович порадовал своих поклонниц новым фото.

На нем - мужчина позирует без рубашки, выставив на всеобщее обозрение свою фигуру.

Соответствующим постом Арестович поделился на своей странице в Instagram.

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"Профсоюз СММ упрекает меня в том, что нет у меня предложения по контенту для целого пласта запросов. Господи. Да держите", - прокомментировал фото он.

Стоит ли говорить, что комментаторы буквально взорвались от радости и желании "потягаться" в остроумии.

На фото - бывший советник президента и его смартфон:

Арестович не устает радовать поклонниц
Арестович не устает радовать поклонниц / Фото Instagram/alexey.arestovich

"Две-три недели и будет пресс", "Напомните Алексею, что в стране война", "Алексей, ну что ж вы так без предупреждения, наповал", "Выходите из сумерек уже", - пишут они.

Напомним, ранее Арестович решил вывести очередной языковой скандал по поводу творчества советского рок-музыканта Виктора Цоя на новый уровень. И опубликовал на своей странице в Twitter весьма гневный пост, полный оскорблений к "патриотическому сообществу.

Он также ранее пояснил, что означает подрыв русскими Новокаховской ГЭС.

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Алексей Арестович
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