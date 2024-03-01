Две операции позади, еще одна впереди: Узелков рассказал о своем состоянии

44-летний украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который то и дело постит сториз с больницы, сообщил, что перенес уже две операции, но впереди его ожидает еще одна.
Спортсмен также поделился интригующими кадрами о том, кто ждет его дома. Так, на своей странице в Instagram, Узелков сообщил, что дома его ждали двое: он и она.
"Я вернулся и меня ждут двое: Он и Она. Я снова счастлив", - поделился фитнес-тренер.
Кто такой Вячеслав Узелков?
Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".
Между тем, Узелков также поделился, что его лечение продолжается. В частности, он готовится к еще одной, уже третьей за последний период операции. По словам спортсмена, она пройдет в Виннице и его можно проведать.
Напомним, ранее Узелков завуалированно сообщил, что причина его бед заключена в последствиях от занятий спортом на профессиональном уровне, и даже заговорил об инвалидности. Помощь Вячеслав нашел в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова.
Ранее также Вячеслав Узелков обратился к родителям, которые отдают своих детей на спортивные секции, с просьбой задуматься о возможных последствиях.
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