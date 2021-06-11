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Дорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип Почему

11 июня 2021, 10:23

Украинская певица Надя Дорофеева показала свой новый клип на песню, которую создавала с Потапом.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / 1+1

Тренер шоу Голос країни, победительница 11 сезона с Сергеем Лазановским, Надя Дорофеева после оглушительного концерта - первого после локдауна, порадовала фанатов новым клипом. Дорофеева записала песню Почему и сразу же презентовала ее с клипом.

Видео вышло утром 11 июня на всех музыкальных площадках и на Youtube.

"Я открыто говорю о чувствах и переживаниях в своих текстах и музыке, а расставание в своей жизни переживал каждый. Когда отношения заканчиваются, кажется, что все песни о любви, которые играют по радио, про тебя. Внутри борются люблю/ненавижу, а в голове один и тот же вопрос "ну почему так?". Ты попадаешь в капкан чувств… Конец отношений ощущается как катастрофа, что мы и показали в этом клипе. Именно такой меня увидел режиссер Леонид Колосовский", - рассказала певица о клипе.Читайте такжеФиналист Голосу країни написал песню для выпускников из школы

Идея клипа в том, что футуристичная героиня, выплескивает свою боль и обиду в чувственной хореографии. И это не просто танцы, это олицетворение ее страданий.

Другая срывает свою злость на авто, крича на него как на одушевленное существо. Ее мир меняется после того, как Он его покинул. Повторения показывают цикличность времени и однообразие каждого Её дня без Него. Эта потеря как автокатастрофа: мгновенно, порой травмоопасно, обидно и больно. Но я знаю, когда что-то заканчивается, то начинается что-то лучшее. Тут нет проигравших – ты выбираешь финал истории.

Надя Дорофеева получила победу в 11 сезоне шоу Голос країни со своим конкурсантом Сергеем Лазановским. Посмотреть все видео с выступлением Сергея Лазановского онлайн можно на сайте 1+1 video.

Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
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