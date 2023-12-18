Дорофеева призналась, что села в лужу и случайно взяла кусок из хита российской группы

Певица Надя Дорофеева призналась, что случайно использовала российский хит для своего нового благотворительного сбора - и теперь стыдится этого.

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Надя Дорофеева ненароком "обжулила" солистка "Руки вверх" Сергея Жукова / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева рассказала о недавнем большом конфузе, в который она случайно угодила. Делилась откровенностями с фанатами благотворительного стрима "IT is DONATION NATION".

"Мне было стыдно совсем недавно. Я решила, что хочу сделать еще один сбор, пригласила одних из самых крутых волонтеров нашей страны. Я пригласила Марка Куцевалова, пригласила Лачена (блогера Игоря Лаченкова – Главред), Мишу Кацурина, Вадима Кириленко, Женю из группы "Добрива", и мы сделали офигенный трек группы АТС – это известный мировой коллектив с офигенной песней Around the World (La La La La La).

Как выяснилось, хитромудрый солист печально известной русской поп-группы "Руки Вверх" Сергей Жуков еще в 1998 году продал свою композицию "Песенка" и кавер-версию той под названием Around the World (La La La La La) записала немецкая группа ATC. И песня стала большим хитом на дискотеках Европы.

Узнав о таком положении вещей, говорит Дорофеева, она сразу удалила свой трек из Интернета. И вместе с мужем, блогером и ресторатором Михаилом Кацуриным, они сразу переписали припев и пересняли клип.

"Мы, музыканты, вся команда, наши друзья, слушали и все говорили: "Офигенный трек". И ни один человек. Мы даже представить не могли, что такое может произойти. Резко отреагировали, сразу удалили. Переписали с Мишей, моим мужем, вечером припев, в 6 утра мы сделали идентичный грим, прическу, надели такое же. И в обед уже выпустили новый вариант", – рассказала артистка.

Напомним, ранее Дорофеева рассказала смешную историю, как Миша Кацурин делал ей предложение. Кроме того певица раскрыла, стала ли она после свадьбы брать фамилию мужа.

Также Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным, который начался еще когда про их роман ходили лишь неподтвержденные слухи. Сейчас критика обрушилась на пару с новой силой.

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