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Дорофеева и Барских анонсировали новый дуэт

Алена Кюпели
12 августа 2023, 17:08 обновлено 12 августа, 17:20
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Украинские артисты впервые споют вместе и порадуют новым дуэтом.
Дорофеева и Барских скоро порадуют новым дуэтом
Дорофеева и Барских скоро порадуют новым дуэтом / Коллаж Главред, фото Instagram/dorofeeva

Украинские артисты Надя Дорофеева и Макс Барских порадовали приятными новостями своих поклонников.

В частности, на своей странице в Instagram, Надя Дорофеева вместе с Барских объявили о создании дуэта. "Не знаю, как так случилось, что у нас до сих пор не было дуэта. Исправляемся. Скоро услышите наши "Ритми", - написала Дорофеева.

На видео - Дорофеева и Барских анонсировали новый дуэт:

видео дня

Ранее близкий друг и бывший коллега Дорофеевой Алексей 'Positiff' Завгородний рассказал в интервью Славе Демину про перемены, которые произошли в Наде после того, как она закрутила роман с Кацуриным.

Ранее бывший муж Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес высказался про свадьбу Дорофеевой и Кацурина, и рассказал, как они общаются после развода.

Также Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным - недоброжелатели преследуют их с того момента, как общественности стало известно про их роман.

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