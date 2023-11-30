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"Должны вложить в головы детей, что РФ – вечный враг": звезда "Довбуша" ярко выступил

Дмитрий Видоменко
30 ноября 2023, 20:59
Украинский актер театра и кино, звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский рассказал, как он представляет День победы Украины в войне с РФ.
Гнатковский
Алексей Гнатковский был резок в формулировках / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известный украинский артист и звезда исторически-патриотического фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский считает, что когда наступит желанный день - День победы Украины в войне против РФ, то украинцы будут плакать (причем не от радости). Своими мыслями он поделился в интервью Ukrainian World News.

"Мы просто поймем, в какую цену нам это обошлось, добавив, что сейчас представления в головах людей иные. Мы сейчас просто идем и так надо. Нам нужно просто идти, не смотреть назад", – сказал он.

Гнатковский отдельно отметил важность сохранения памяти о войне и о погибших воинах.

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"Нам нужно научить детей, чтобы на 7 поколений все знали, кто нам принес победу", – объясняет он.

Гнатковский также отметил, что нужно навсегда запомнить, кто враг Украины.

"Нам надо научить детей: кто ‒ украинцы, а кто ‒ русские. Чтобы это не повторилось никогда. Чтобы мы были готовы, чтобы мы понимали, Россия – извечный враг. Извечный", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про свою старшую сестру Антонину Паперную, с которой до войны и ее побега в Москву была очень близка.

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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Довбуш война России и Украины
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