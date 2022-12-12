Дочь-'халк' Шукшиной выложила фото, где ее 'бампер' в стрингах практически закрыл весь экран

Девушка-качок продолжает шокировать подписчиков своими спортивными достижениями.

Мария Шукшина / Kp.ru

33-летняя дочь заядлой российской "путинистки", жаждущей украинской крови в угоду имперским амбициям бункерного психопата Марии Шукшиной Анна, показала свое самое накачанное место.

Как известно, она медленно, но уверенно превращается в Халка, закачивая свое тело до неузнаваемости.

На этот раз она выложила на своей странице в Instagram свою пятую точку, которая практически полностью закрыла весь ее экран.

Ранее Анна Шукшина облачилась в женственное кружевное боди. Выглядит это, по правде сказать, смехотворно.

Дочь актрисы таким образом реализует себя. Ранее Анна работала телепродюсером, пыталась найти себя в рекламном бизнесе, но два года назад всерьез увлеклась бодибилдингом, окончательно отказавшись продолжать династию. Если раньше Шукшина была хрупкой и женственной блондинкой, то сейчас ее с трудом можно узнать, ведь она выглядит как Халк.

Напомним, ранее Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.

По ее мнению, надо предоставить всем артистам возможность выступать на сцене под фашистской Z-символикой, и тогда "предатели будут выдавать себя сами". В таком случае артисты уже больше "не смогут скрывать свои политические взгляды, что даст российским властям увидеть, кто есть кто", отметила Шукшина. "Таким образом, все критикующие российскую власть будут отсеиваться сами", - заявила путинистка, которую цитирует topdaynews.ru.

Шукшина также вспомнила группу рок-группу "Би-2", участники которой не высказали свое мнение о происходящем, но отказались выступать под символом "Z" в Омске. Концерт музыкального коллектива был отменен за несколько минут до начала.

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