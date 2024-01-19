Дочь-Халк путинистки Шукшиной опозорила "родословную" нарядом

Анна Шукшина, которая уже и так превратилась в Халка, благодаря своему увлечению бодибилдингом, опубликовала свежее провокационное фото.

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Путинистка Шукшина и ее дочь Халк / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram/ anna__shukshina

Дочь российской телеведущей, путинистки Марии Шукшиной Анна, которая уже и так превратилась в Халка, благодаря своему увлечению бодибилдингом, опубликовала свежее провокационное фото.

На своей странице в Instagram, дочь ведущей, которая поддерживает жестокую и захватническую войну России против Украины, выставила фото в очень откровенном костюме.

Она показала свое мужиковатое перекачанное тело и вызвала снову тонну критики.

видео дня

Посмотреть на огромную дочь путинистки в ремнях можно тут

Напомним, ранее Анна появилась в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

Шукшина уже достигла веса 92 килограммов. Женщину не смущают подобные цифры, ведь это вес мышечной массы. Дочь актрисы, которая любит войну, радуется достигнутым результатам и стремится попасть в число лучших бодибилдеров. Она добавляет, что перемены со внешностью — не спонтанное решение.

Ранее голливудская актриса Линдси Лохан, которая 5 месяцев назад стала мамой мальчика, похвасталась своей стройной фигурой. На своей странице в Instagram, актриса выложила фото с мероприятия - премьеры мюзикла "Дрянные девчонки".

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