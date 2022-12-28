Дочь Джоли и Питта шокировала радикальной стрижкой

Молодая девушка сама ездит за рулем и выглядит вполне самостоятельной.

Анджелина Джоли с дочерью / Скриншот YouTube

В сети появились свежие фото старшей дочери Шило звездного голливудского семейства - актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Девушку подловили, когда та приехала в маркет в Калифорнии. Интересно, что девушка сама приехала за рулем автомобиля и папарацци удалось сфотографировать ее, когда та выходила из машины.

Шило, которая любит танцы и отлично танцует, показалась с новой стрижкой "под мальчика". Она выгуляла свой короткий "ежик", как когда-то стриглась ее звездная мама Анджелина Джоли.

Напомним, ранее легендарный голливудский актер и продюсер Брэд Питт, по всей вероятности, закрутил новый роман ‒ с фитнес-тренером Инес де Рамон.

По данным издания, Питт уже успел познакомить девушку (которой он старше ровно на 30 лет) со своими звездными друзьями ‒ актером/режиссером Шоном Пенном и гитаристом легендарной группы Led Zeppelin Джимми Пейджем.

А на днях Питта застали с де Рамон во время свидания ‒ на концерте солиста группы U2 Боно в Лос-Анджелесе. Компанию им составили супермодель 90-х Синди Кроуфорд и ее супруг Рене Гербер.

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