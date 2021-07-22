Дима Монатик выпустил клип Зажигай, снятый в Греции

Дима Монатик / 1+1

Последние пару лет Дима Монатик сосредоточился на оттачивании мастерства, своем продюсерском центре и работе с молодыми дарованиями на шоу Голос, поэтому услышать от него новые песни можно было не так часто, как ранее.

Но сейчас артист порадовал всех новым клипом, ради которого ездил в Грецию. Летний танцевальный трек и клип Зажигай вышел у Монатика как всегда, на высшем уровне.

Второе название песни "Зажигай" – Jomo, что расшифровывается так: Joy of missing out. В переводе с английского это выражение означает радость упущенной возможности, которая призывает нас принять удовольствие от выбора того, что мы хотим или не хотим делать.

Съемки клипа проходили на романтическом греческом острове Милос. В видео можно насчитать 11 пейзажей, которые завораживают теплой атмосферой и летним настроением. Все они чередуются с образами 28 ярких и неординарных героев. Монатик отметил, что каждый из этих образов был проработан до мельчайших деталей.

Главный образ для Монатика создал украинский дизайнер Иван Фролов. В видео артист предстал перед камерами в нескольких ярких летних костюмах, которые гармонично сочетаются с общей атмосферой клипа.

Напомним, что Холостячка 2021 Злата Огневич представила новый романтический клип о том, когда женщина готова двигаться дальше после расставания.