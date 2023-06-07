Детей нет: украинский телеведущий стал усыновителем, но столкнулся с проблемой

Инна Мирошниченко и ее супруг Тимур серьезно занялись процессом усыновления, но столкнулись с неожиданными трудностями.

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Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают своих двоих детей / Instagram/inna_mi

Юрист, телеведущая и жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Инна, поделилась личной информацией, которая касается усыновления.

На своей странице в İnstagram, она рассказывала об этапах, которые паре приходится проходить, чтобы стать усыновителями и взять в семью ребенка, потерявшего семью. Инна также рассказывала о том, что они готовились взять двоих малышей, но по прохождению "экспертизы" от государства, им разрешили взять одного малыша в возрасте до 4 лет.

Тимур и его супруга также на протяжении месяцев занимались в школе усыновителей, чтобы получить статус кандидата. И вот теперь, когда все этапы пройдены и пара стала искать обездоленного малыша, оказалось, что их нет.

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Инна Мирошниченко ищет детей / Скриншот Instagram/inna_mi

"Как я и ожидала, детей нет. В нашей службе мы даже не в первой десятке. Я обзвонила все областные службы Украины. Везде, где взяли трубку, ответ один: "детей нет", - написала она.

Отметим, что пара воспитывает своих двоих детей - Марко и Мию. Однако они готовы поделиться своей любовью с еще одним малышом и планы их очень серьезные.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко заговорила об усыновлении. Как написала она на своей странице в Instagram, они с мужем решили, что хотят стать усыновителями. "Не знаю, с чем это связано, но у многих появилось желание дать семью ребенку, который этого лишен. Мы также с мужем решили, что хотим стать усыновителями. Эта процедура длительная и сложная, но государство работает над упрощением. В Украине 17 тысяч деток ждут своих новых родителей", - написала она.

Кроме того, ранее Тимур Мирошниченко показал трогательное видео встречи со своими детьми впервые за более чем 100 дней войны в Украине.

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