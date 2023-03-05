"Дерзкое наказание": Майкл Дуглас рассказал, в каких случаях показывает пенис своей жене

Актеры несмотря на свой возраст, продолжают получать удовольствие от жизни и друг от друга.

Кэтрин Зета Джонс и Майкл Дуглас / Instagram

Американский актер Майкл Дуглас рассказал, что его жена Кэтрин Зета-Джонс придумала очень дерзкое наказание, когда они играют в гольф.

Так, по информации The Daily Mail, 78-летний актер женат на 53-летней Кэтрин уже более двух десятилетий, но признал, что они по-прежнему сохраняют остроту, когда дело доходит до мирских занятий, таких как игра в гольф.

"Были времена, когда мы играли одни, и мне приходилось устраивать ей небольшое шоу. Но только когда я играю с женой", - говорит актер.

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По словам Кетрин Зета Джонс, она довольно хорошо играет. "Если он промахнется, то ему придется спустить штаны", - поведала актриса.

Она также добавила, что правило касается не только ее мужа. "Это не только мой муж, но и любой мужчина, с которым я играю. Были проблемы с папарацци, поэтому я заставила его уйти в кусты. Сделка есть сделка", - говорит смелая звезда.

Напомним, ранее стало известно о том, что у жены голливудского актера Мэтью МакКонахи было настоящее приключение. По информации Page Six, Камила Алвес МакКонахи находилась на рейсе Lufthansa, который был вынужден приземлиться в Вирджинии после того, как попал в сильную турбулентность, в результате чего рейс, направлявшийся в Германию, ненадолго падал в свободном падении.

Алвес МакКонахи опубликовала видео со своего места для своих 1 миллиона подписчиков в Instagram, демонстрируя хаос на борту самолета и делясь своим опытом после аварийной посадки.

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