"Дерзкая" Мендель в коротком платье похвасталась стройными ногами

Юлия Мендель похвасталось новой фотосессией / instagram.com/iuliia_mendel

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель похвасталась снимком из новой фотосессии. На нем она предстала в дерзком аутфите.

Фото опубликовано в Instagram. Мендель позировала, сидя на стуле. На ней коричневое мини-платье с цветочным принтом, красная кожаная косуха с рисунком на спине и замшевые коричневые сапоги.

Образ Мендель дополнила красивой укладкой с локонами и насыщенным макияжем с бронзовыми румянами.

Юлия Мендель - свежее фото / Фото instagram.com/iuliia_mendel

Под снимком пользователи оставили восторженные комментарии: "Красотка", "Супер", "Лакшери", "Сексуальная фотография. Вот повезет какому-нибудь мужчине с такой Богиней".

Как сообщал Главред, Юлия Мендель снялась в соблазнительной фотосессии без белья.

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Ранее Юлия Мендель написала книгу с элементом автобиографии под названием "Каждый из нас - президент". Мендель призналась, что готовила она свою книгу к изданию с большим трудом и целых два года. В ней идет речь о непростой судьбе, которая привела ее в политический истеблишмент Украины.

По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, в книге она раскрыла вопрос самоидентификации украинцев как нации. Отрывки з книги можно прочитать тут и тут.

Позже Мендель заявила о намерении отправить свою книгу Дмитрию Пескову - спикеру президента страны-агрессора России.

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