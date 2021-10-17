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Просто не узнать: Юлия Мендель снялась в соблазнительной фотосессии без белья

17 октября 2021, 15:48

Последнее время бывшая пресс-секретарь президента Украины балует своих поклонников пикантными снимками.

Мендель
Мендель показала стильный образ / instagram.com/iuliia_mendel

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не прекращает экспериментировать с образами и демонстрировать свои перевоплощения подписчикам. В этот раз она снялась в стильной фотосессии авторства Vitalii Rudenko.

Юлия предстала в черных брюках-клеш и голубой рубашке, завязанной на талии. Под рубашкой отсутствовало белье, что придало ее аутфиту пикантности. Ее образ дополнила прическа с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глазах.

"Малышка на миллиард", "Тебе пора в фотомодели", "Красивая и сексуальная", "Шикарная", "Классные фото", "Вот это образ", – пишут фаны в комментариях.

Юлия Мендель
Мендель показала стильный образ / instagram.com/iuliia_mendel

Чем запомнилась Юлия Мендель

Отметим, что за почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики. О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она призналась в большом интервью на канале ZIK.

В июле этого года Мендель выпустила книгу "Каждый из нас – президент", в которой новоиспеченная писательница углубилась в круговорот событий, полный противоречий и приключений, который и привела ее в политический истеблишмент Украины.

viber
Юлия Мендель новости шоу бизнеса Офис президента
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