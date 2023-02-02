"Даже если бы я голая шла по Крещатику": Ефросинина резко высказалась про киевских насильников

Нет оправданий, любое насилие должно быть наказано - убеждена Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина прокомментировала преступления насильников из Киева / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина создала собственный фонд, который помогает женщинам, пострадавшим от разных проявлений насилия. Когда она столкнулась с новостью о том, что компания взрослых мужчин опаивает девушек и совершает над ними издевательства сексуального характера пока они без сознания, она не осталась в стороне и прокомментировала ситуацию на широкую аудиторию.

На своей странице в Instagram Ефросинина высказала свое мнение о том почему насилие во всех его проявлениях недопустимо в цивилизованном обществе. Недопустимо и оправдание насильника не зависимо от его резонов.

Ведущая отмечает: даже если бы она голышом гуляла по улицам столицы, это вовсе не означало бы, что кто-то имеет право издеваться над ее телом, снимать это на камеру и демонстрировать на всеобщее обозрение.

"Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью на груди "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает НИКАКОМУ НИКАКОГО ПРАВА касаться меня физически без моего разрешения, не дает права вставлять в меня все, что кому вздумается, и не дает никаких оправданий съемке этого, тем более, на широкую общественность!! Все вышеперечисленное является единственно и непоколебимо ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, НАСИЛЬСТВОМ и НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА и Стамбульской Конвенции", - заявляет Ефросинина.

Маша Ефросинина прокомментировала преступления насильников из Киева / instagram.com/mashaefrosinina

Что известно о пьяных вечеринках в Киеве

Недавно в сети получила огласку информация о проведении в Киеве пьяных вечеринок группой 20-летних ребят, которые родом из Ивано-Франковска. Они приглашали на свои вечеринки девушек, там поили их алкоголем, а потом издевались над пьяными девушками без сознания и даже совершали сексуальное насилие.

Фото и видео с таких мероприятий подозреваемые сами публиковали в интернете. Впоследствии об этом стало известно полиции. В среду, 1 февраля, правоохранители пришли с обысками в съемное жилье группы молодых людей. Полицейские установили фигурантов и места их пребывания. Было начато уголовное производство, ведутся следственные действия и розыскные меры в столице Украины и еще одном регионе.

В четверг, 2 февраля, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в изготовлении и распространении порнографии двух блогеров, их также проверяют на причастность к мошенничеству при сборе взносов для ВСУ. Парням светит до 7 лет за решеткой.

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