УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Даже если бы я голая шла по Крещатику": Ефросинина резко высказалась про киевских насильников

2 февраля 2023, 22:46
Нет оправданий, любое насилие должно быть наказано - убеждена Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина прокомментировала преступления насильников из Киева / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина создала собственный фонд, который помогает женщинам, пострадавшим от разных проявлений насилия. Когда она столкнулась с новостью о том, что компания взрослых мужчин опаивает девушек и совершает над ними издевательства сексуального характера пока они без сознания, она не осталась в стороне и прокомментировала ситуацию на широкую аудиторию.

На своей странице в Instagram Ефросинина высказала свое мнение о том почему насилие во всех его проявлениях недопустимо в цивилизованном обществе. Недопустимо и оправдание насильника не зависимо от его резонов.

Ведущая отмечает: даже если бы она голышом гуляла по улицам столицы, это вовсе не означало бы, что кто-то имеет право издеваться над ее телом, снимать это на камеру и демонстрировать на всеобщее обозрение.

"Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью на груди "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает НИКАКОМУ НИКАКОГО ПРАВА касаться меня физически без моего разрешения, не дает права вставлять в меня все, что кому вздумается, и не дает никаких оправданий съемке этого, тем более, на широкую общественность!! Все вышеперечисленное является единственно и непоколебимо ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, НАСИЛЬСТВОМ и НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА и Стамбульской Конвенции", - заявляет Ефросинина.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина прокомментировала преступления насильников из Киева / instagram.com/mashaefrosinina

Что известно о пьяных вечеринках в Киеве

Недавно в сети получила огласку информация о проведении в Киеве пьяных вечеринок группой 20-летних ребят, которые родом из Ивано-Франковска. Они приглашали на свои вечеринки девушек, там поили их алкоголем, а потом издевались над пьяными девушками без сознания и даже совершали сексуальное насилие.

Фото и видео с таких мероприятий подозреваемые сами публиковали в интернете. Впоследствии об этом стало известно полиции. В среду, 1 февраля, правоохранители пришли с обысками в съемное жилье группы молодых людей. Полицейские установили фигурантов и места их пребывания. Было начато уголовное производство, ведутся следственные действия и розыскные меры в столице Украины и еще одном регионе.

В четверг, 2 февраля, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в изготовлении и распространении порнографии двух блогеров, их также проверяют на причастность к мошенничеству при сборе взносов для ВСУ. Парням светит до 7 лет за решеткой.

Другие новости:

Маша Ефросинина изнасилование
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:23

"Был особо значимый разговор": Зеленский провел срочную Ставку в узком кругу - подробности

23:19

Даниэль Салем откровенно рассказал про плен: "Застрелюсь или подорвусь и заберу с собой врагов"

23:18

"Чего ж не 24 февраля?": Лорак пообещала новый альбом, почти в день, когда Путин напал на УкраинуВидео

23:03

Маразм крепчает: известного российского комика зарисовывают в шоу из-за поддержки УкраиныВидео

22:56

Продляем жизнь смартфону: важные правила хранения гаджета, о которых вы не знали

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:49

"Расценки" составляют сотни тысяч рублей: россияне продают украинских детей в порнобизнес - омбудсменВидео

22:46

"Даже если бы я голая шла по Крещатику": Ефросинина резко высказалась про киевских насильниковВидео

22:41

Киркоров может лишиться миллиона: в России назревает скандалВидео

22:35

Впервые в Украине: курс евро резко рванул вверхВидео

Реклама
22:27

Переговоры начнутся в этому году и Украина станет членом ЕС - Урсула фон дер ЛяйенВидео

21:53

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

21:48

Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях на Донбассе погиб известный украинский бодибилдерВидео

21:40

Друг Пугачевой наехал на Галкина из-за гонораров: "Перебрал эликсира вседозволенности"

20:54

Есть 5 сценариев: эксперт рассказал, какие регионы будет атаковать РФВидео

20:51

"Весь мир борется против зла почти год": Зеленский о войне с РоссиейВидео

20:40

"Отошел в тень": политолог объяснил, почему Кадыров стал гораздо реже говорить о войне в УкраинеВидео

20:12

Цели войны стали другими: Путин выдал новое заявление о войне в УкраинеВидео

19:40

"Должны получить то, что делали с другими": в ОП высказались о судьбе насильников из КиеваВидео

19:35

Северная Корея отправляет на оккупированный Донбасс своих полицейских и военных - СМИВидео

19:20

Большое наступление Россиимнение

Реклама
18:47

"Будут массовые увольнения и посадки": у Зеленского рассказали подробности "дня обысков"Видео

18:36

Откусила палец женщине и сбежала из страны: в Таиланде россиянка устроила дебош

18:23

Путин устроил истерику из-за танков Leopard для Украины и пригрозил "позвать друзей"Видео

18:20

8 лет без Кузьмы Скрябина: в годовщину смерти мама артиста озвучила новую теорию о ДТПВидео

18:19

Гороскоп на завтра 3 февраля: у Близнецов - защемит сердце, у Скорпионов - лопнет терпениеВидео

17:46

Во всем Зеленский виноват: Наташа Королева в ужасе из-за россиян и развода с ТарзаномВидео

17:42

В ближайшие недели на фронте начнется ключевой этап в войне - ПодолякВидео

17:38

Европарламент призвал Евросоюз к запуску переговоров о европейской интеграции Украины

17:35

ВСУ уничтожили более 9 тысяч единиц боевой техники оккупантов РФ — OryxВидео

17:24

Для Путина начинаются тяжелые времена, он не рассчитывал на такую реакцию Запада – политологВидео

17:19

Кошевой рассказал, за сколько миллионов ему предлагали "продать" дружбу с президентом Зеленским

17:19

4 знака зодиака ждет грандиозный успех в феврале: кто окажется везунчиками судьбыВидео

17:12

Украину накроет сильнейший мороз: синоптики рассказали, где и когда будет "снег на окнах"Видео

16:54

Танки Leopard проломили еще одну стену, надежды Путина на перелом разрушаются – КулебаВидео

16:48

"Чуйка" их никогда не подводит: знаки зодиака, у которых очень хорошо развита интуицияВидео

16:46

Оккупанты могут пойти с четырех направлений: в ОП оценили угрозу наступления РФВидео

16:44

Женский гороскоп на неделю 6-12 февраля 2023: Овнам – сюрпризы, Рыбам – деньги

16:34

"Путин все видит": Резников сказал, пойдет ли РФ войной на НАТОВидео

16:01

Счастливчики февраля 2023 года: астролог назвал 4 знака зодиака, к которым успех будет плыть рекойВидео

15:58

"Наступление будет": РФ хочет расширить географию боев - ПодолякВидео

Реклама
15:54

Как сварить свеклу за 10 минут: бомбический фокус, о котором мало кто догадываетсяВидео

15:38

РФ перебросила на Донбасс спецназ для подавления бунтов оккупантовВидео

15:24

Премьер Израиля Нетаньяху приказал пересмотреть политику страны по поставкам оружия Украине – СМИВидео

15:09

4 причины, почему кошки обожают сидеть на подоконникеВидео

15:07

РФ пойдет в наступление на 3 направлениях: наступление на Харьков маловероятно - экспертВидео

14:59

Дочь Кузьмы Скрябина рассказала, как узнала о его смерти: Суханов представил фильм о легендеВидео

14:48

"Я переживал": полицейский на Киевщине спас больше тысячи украинцев

14:42

Мобилизация в Украине: можно ли отказаться от повестки в военкоматВидео

14:36

"Хотела бы переспать с Тарзаном": Волочкова заявила о расставании Королёвой со стриптизеромВидео

14:25

Путин отступит к границам 1991 года, но где остановится Украина – большой вопрос – политологВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять