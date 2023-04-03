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"Даздрапут Попубесович": Галкин придумал идеальные имена для поклонников Путина

3 апреля 2023, 11:36
Путинский режим муж Пугачевой невольно сравнивает со Сталинским - со всеми репрессиями и фанатичной приверженностью масс.
Максим Галкин
Максим Галкин придумал новые имена для приспешников Путина / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин покинул страну-оккупанта в знак несогласия с военной политикой ее правительства. С тех пор, как юморист выступил против войны с Украиной и выразил публичную поддержку нашей стране, соленая критика рф, ее пропагандистов и власть имущих стала неотъемлемой частью выступлений Галкина, недостатка в которых, к слову, он не испытывает.

На недавнем концерте в Дубае комик решил порассуждать, как же в ближайшем будущем будут называть российских детей. Он вспомнил, как во времена Советского Союза наступил настоящий бум заковыристых имен, которые были основаны на пропагандистских лозунгах, ценностях партии или именах лидеров.

Галкин предположил, что люди, которые сейчас верят президенту страны-агрессора и его подпевалам, скоро начнут сочинять собственные имена, чтобы умаслить агрессора.

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"Как было в сталинские времена? Не просто выступали - имена давали по имени руководителей. Если Ленин, то Велена, Владлен; Даздраперма была - "да здравствует первое мая". Сейчас тоже надо! Например "Медведев грозит НАТО" - значит Медвегрознат; Жижижи - "Жириновский живее живых"... А что? Даздрапут (Да здравствует Путин). "Подвиг Путина бессмертен" - Попубес. Если у Попубеса родится сын, будет Даздрапут Попубесович", - порассуждал комик. Фрагмент его выступления появился на YouTube-канале Галкина.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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