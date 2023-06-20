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"Да надоело, е-мое!": Галкин жестко раскритиковал "незаменимость" Пугачевой

Анна Подгорная
20 июня 2023, 23:06 обновлено 20 июня, 23:06
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Пропаганда уже настолько пропитала умы отдельных личностей, что они теряют связь с реальностью.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Борис Галкин раскритиковал Аллу Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/alla_orfey

Пропутинский актер, который активно распространяет антиукраинскую пропаганду, за что объявлен персоной нон-грата не только в Украине, но и в Латвии, Борис Галкин с завистью накинулся на Аллу Пугачеву - даже после того, как Примадонна с семьей покинула страну-оккупанта и открыто критиковала войну, она все еще пользуется популярностью, которая актерским потугам Бориса Галкина и не снилась.

В интервью для росСМИ он признался, что слава Пугачевой не дает ему покоя. В сердцах он даже стал отрицать ее известность.

"Думала, что она незаменима в россии. Она ошиблась. Да много чести ей время уделять. Мне даже говорить о ней не хочется, простите. Эти пузыри популярки, которые с каждым днем все более и более пухнут, то в связи с одним, то в связи с другим, то со скандалом, то с рождением, то с переездом, то с продажей своего замка. Да надоело, е-мое! Ну что у нас, других тем нет?" - сокрушается Галкин.

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Позже пропагандист и вовсе разошелся: "А если посмотреть по правде, ну какая они культурная элита? Не хочу даже о них говорить. Честное слово, когда чистое эфирное пространство занято этой лабудой проэстрадной – противно".

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в рф, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.

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