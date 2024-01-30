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"Эта тетя!": популярные ведущие унизили alyona alyona за внешность - звезды вступились

Яна Ставская
30 января 2024, 18:04обновлено 30 января, 18:48
Мужчины раскритиковали рэпершу за якобы нежелание репостить сборы на ВСУ, однако вскоре разговор перешел к критике ее внешности.
'Эта тетя!': популярные ведущие унизили alyona alyona за внешность - звезды вступились
Иванов и Петров вляпались в скандал, их обвиняют в мизогинии / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, Инстаграм Алены Алены

В сети разгорелся скандал из-за недавних высказываний блогеров, ведущих YouTube-канала "Исландия" Сергея Иванова и Владимира Петрова об украинской рэперше alyona alyona. Кроме того, ведущие "недобрым словом" вспомнили и внешность своей коллеги Алины Доротюк. За девушек в соцсетях вступились другие звезды.

"Тетя, которая делает вид, что она - темнокожий рэпер"

В одном из последних эфиров программы "Разрыв" Иванов с Петровым обсуждали якобы нежелание alyona alyona "репостить" сборы на ВСУ, однако вскоре перешли к критике ее внешности. Более того, Петров обвинил артистку в ее скрытом желании рекламировать российские продукты.

"Ряд товаров, холдингов не совсем вышла из России. То есть, если я начинаю что-то рекламировать в Инстаграме - меня "клюют": "А как насчет вас"... Подождите, но на государственном уровне никто ничего не делает, никто петицию не создает. А меня отменяют, потому что этот бренд вышел, а его холдинг - вообще нет", - рассказала Алена в интервью Маше Ефросининой.

"Я правильно понимаю, что вот эта простая "вульгарная женщина" (неценз.), которую все считали репером, она не хочет ничего менять. То есть вы все ошиблись: она - простая "вульгарная женщина" (неценз.). Она никакого отношения к обществу не имеет. Она не является лидером общественного мнения. Нет! Тетя, которая делает вид, что она - темнокожий рэпер, которая читает рэп на остросоциальные темы, сейчас говорит, что ей "начхать" (неценз.) на остросоциальные темы", - высказался Петров.

Тогда Иванов поинтересовался, "посадил бы" ли Петров alyona alyona "на ручки". Тот ответил: "Ну, ради фото в инстаграме, чтобы прорекламировали "Ортомол" (витамины для поддержания иммунной системы - Главред) - скорее да".

Кроме того, блогеры раскритиковали умственные способности и внешность ведущей Алины Доротюк. В сюжете, над которым смеялись мужчины, Доротюк обсуждала с приглашенной гостьей сборы на ВСУ.

"Я не буду молчать"

alyona alyona написала в Instagram, что "не будет молчать".

"Вместо того, чтобы приносить реальную помощь Украине здесь и теперь, обсуждать насущные вопросы, направлять людей на единение, правильные мысли, они просто сидят и перемывают кости женщинам. Какая страшная, какая нет. Какую бы посадил себе на ручки, а какую - нет. Включая искажение фактов и информации", - написала рэперша.

Звезда заявила, что ей стыдно не только такое слышать о себе, а само наличие этого контента в инфопространстве.

"Я бы хотела, чтобы все люди сейчас направляли свою деятельность не на сплетни, мизогинию в 21 веке, а на реальную помощь государству, обществу и ВСУ", - высказалась alyona alyona.

'Эта тетя!': популярные ведущие унизили alyona alyona за внешность - звезды вступились

Реакция звезд

В поддержку девушек выступил ряд украинских звезд сцены и телевидения и даже верифицированный аккаунт пса Патрона.

В частности - стендапер и комик Антон Тимошенко, блогерша Саша Бо, психолог Наталья Холоденко, певица Джерри Хейл, ведущий и шоумен Анатолий Анатолич, блогерша Ольга Цибульская и другие.

"Два ходячих комплекса. Яркий пример для книг по психиатрии. Мне жаль тех женщин, которые выбрали жить с "этим". Это капец (неценз.) полный", - высказалась, к примеру, Саша Бо.

Другие скандалы - последние новости

Недавно в сети разгорелся скандал из-за выступления эпатажной группы "Хамерман уничтожает вирусы" (ХЗВ) в Карпатах. Пользователей смутил как внешний вид участников группы, так и содержание их песен. Это вызвало со стороны самих звезд и их фанатов порцию насмешек, поскольку музыканты выступают в таких экстравагантных образах уже не первый десяток лет и сделали из этого свою "изюминку" сценической узнаваемости.

Не прошел мимо медиа и другой скандал. Нардеп от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко решил пропиарить собственный частный Телеграмм-канал, опубликовав в нем "данные" об украинских военнопленных, которые якобы находились на борту подбитого Ил-76 в Белгородской области. Это вызвало гневную реакцию у разведчика, бойца ВСУ Евгения Карася.

А вот советник руководителя ОП Сергей Лещенко в интервью швейцарским СМИ предложил странам Европы отказать украинским беженцам в выплатах, чтобы те возвращались на Родину и платили налоги, в том числе в армию. Его слова подхватили в сети другие политики, после чего Лещенко обвинил оппонентов в "токсичных интерпретациях".

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скандал Alyona Alyona
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