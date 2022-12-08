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"Чтобы называла меня султан": Остапчук выдвинул требования к следующей девушке

8 декабря 2022, 16:00
Владимир Остапчук пока официально не объявил о разводе, однако слухи об этом давно витают в медиа-пространстве.
Владимир Остапчук
Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk/

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который постоянно попадает в поле зрения журналистов благодаря своим амурным делам, рассказал, какой он хотел бы видеть свою следующую девушку.

По слухам, Остапчук находится на грани развода со своей новой женой Кристиной, с которой он совсем недавно вступил в брак. Сам телеведущий не комментирует отношения с девушкой, но на своей Instagram-странице уже выдвигает критерии потенциальной невесты.

'Чтобы называла меня султан': Остапчук выдвинул требования к следующей девушке

По словам Остапчука, ему подойдет "острый ум, чувство юмора, чтоб была домашняя и называла его Султан".

Напомним, ранее Остапчук сделал громкое заявление.

Точнее - признание, которым шоумен поделился на своей странице в Instagram. Умение приковывать к своей персоне внимание - один из главных инструментов ведущего, которым Остапчук владеет в совершенстве.

Поэтому он решил воспользоваться шумихой вокруг своей личной жизни и выложил загадочную сторис - на фоне заснеженного городского пейзажа Владимир написал: "Я считаю, что наконец пришло время сделать признание".

Кроме того, ранее Кристина Горняк разоткровенничалась с поклонниками о своих неудачных отношениях.

То, что касается ее с Владимиром Остапчуком гипотетического развода, о котором ходят упорные слухи в СМИ, Кристина комментировать отказывается, однако о прошлых романах рассказывает без смущения. Поклонники поинтересовались у блогерки, считает ли она возможным продолжение гармоничного общения с человеком, который когда-то был тебе любовником.

Горняк на своей странице в Instagram призналась, что хорошие отношения старается сохранить с каждым из своих бывших партнеров. Чаще всего ей это удается, однако бывают и исключения.

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Владимир Остапчук
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