"Что за гладильная доска": Волочкова опять испугала фото в купальнике

Не оставили в покое Волочкову и комментаторы, которые с удовольствием набрасываются на каждое новое фото знаменитости.

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Анастасия Волочкова продолжает терять вес/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Российская скандальная балерина Анастасия Волочкова, которая готовится к "мечте всей своей жизни" и то и дело анонсирует новое шоу, снова напугала поклонников фото в купальнике.

В последнее время, Волочкова могла удивить лишь несколькими вещами, а именно - своими танцами, количеством спиртного, и вот теперь - своей худобой.

И последнее фото - еще одно печальное зрелище.

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На своей странице в Instagram, "гордость России" выложила фото, где она позирует в своей сауне рядом с новой парилкой. Волочкова на самом деле выглядит тощей, а ее микро купальник лишь подчеркивает комичность ее вида.

Не оставили в покое бедную Настю и комментаторы, которые с особым удовольствием набрасываются на каждое свежее фото знаменитости.

В этот раз, они были практически единогласны. А именно, они сравнили Волочкову с гладильной доской.

Анастасия Волочкова у новой парилки / Скриншот Instagram/volochkova_art

Напомним, ранее балерина поделилась свежим фото. Там она позирует в купальнике, демонстрируя очень худые ноги и руки. Сама Волочкова подписала фото так: "С невероятной физической нагрузкой в подготовке к премьере нового шоу "Одержимость" и практически отсутствием еды, я ещё похудела. Но силы вроде есть. Потому что я одержима творчеством. И это грандиозное шоу для меня - осуществление мечты моей жизни! Поэтому каждый прогон в радость. Зато легко мне и моим партнерам".

Напомним, ранее Анастасию Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.

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