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Что самое полезное в груше: как любимый фрукт усиливает здоровье

Алена Кюпели
29 июня 2023, 12:41 обновлено 29 июня, 13:03
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Груша может защитить сердце, а также стать хорошим помощником в борьбе с диабетом.
Груша
Груша имеет множество преимуществ для здоровья / ua.depositphotos.com

Груша - это сочный, сладкий фрукт, который богат питательными веществами, в том числе витаминами, минералами и клетчаткой, и при этом содержит мало калорий.

1. Польза груши для кишечника

Груши являются хорошим источником как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Появляется все больше свидетельств важности клетчатки и роли, которую она может играть в здоровье микробиоты нашего кишечника (сообщества бактерий, живущих в нашем кишечнике), а также в предотвращении ожирения и сахарного диабета 2 типа.

2. Может снизить риск развития диабета 2 типа

Исследование, посвященное преимуществам флавоноидов, в том числе антоцианов, содержащихся в таких фруктах, как груши, предполагает, что регулярное потребление может снизить риск развития диабета 2 типа.

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3. Чем полезна груша для женщин

Груши содержат мало калорий и много клетчатки и воды, что помогает вам чувствовать себя сытым. Исследование, изучающее влияние добавления фруктов, таких как яблоки или груши, в рацион по сравнению с овсом, показало, что фрукты помогают снизить потребление энергии и массу тела с течением времени.

4. Груша польза для сердца

Груши богаты полезными флавоноидами, которые поддерживают работу сердца, улучшая кровяное давление и уровень холестерина. В частности, исследование, посвященное потреблению фруктов, таких как груши, обнаружило связь с улучшением уровня липидов в крови у женщин, предполагая, что диета, богатая этими растительными соединениями, может оказывать благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Дальнейшие исследования показывают, что потребление фруктов и овощей, в частности фруктов, таких как яблоки и груши, связано с более низким индексом массы тела (ИМТ), снижением риска инсульта и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Когда нельзя есть грушу?

У некоторых людей аллергия на груши, особенно у тех, у кого аллергия на пыльцу березы. Признаки аллергии обычно развиваются в течение нескольких минут и могут включать зуд во рту или горле, красные пятна на коже или кашель, и вам следует обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете неблагоприятную реакцию.

Если развиваются более серьезные симптомы, такие как затрудненное дыхание, головокружение или посинение губ, это является серьезной реакцией, известной как анафилаксия, и требует немедленной медицинской помощи.

Груши относительно богаты фруктозой и сорбитом, природными сахарами, которые некоторым людям трудно усваивать. У таких людей груши могут вызывать симптомы раздраженного кишечника.

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