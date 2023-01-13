Черенок от лопаты: фанаты забеспокоились из-за худобы российской певицы-путинистки

Путинистка Гагарина сфотографировалась на фоне лопаты, но по фото непонятно, кто из них худее - лопата или Гагарина.

Полина Гагарина / Instagram

Путинистка Полина Гагарина испугала своих российских поклонников своим ужасающе худым внешним видом.

Своим анорексичным видом певица, которая поддерживает войу в Украине и убийства мирных граждан, вызвала ряд негативных комментариев.

"Девушка и лопата", - подписала фото сама артистка, при этом не уточнив, кто из них лопата.

"Жертва бухенвальда", "Мама дорогая, зачем так доводить себя, кожа да кости, либо с фильтром перебор", "Ещё чуть чуть и фото будет просто лопата! Полина остановитесь! Хватит худеть. Пора кушать. Приезжайте а гости накормлю вкусно", "Вот это жесть!!! Последняя стадия анорексии?Неужели она не понимает что это страшно, а не красиво?", "Надо бы набрать кило 3 или 5", - написали ей поклонники.

Напомним, ранее оперная певица Мария Максакова жестко высказалась о Полине Гагариной, которой попытались заменить Аллу Пугачеву в России.

Посмотрев "Голубые огоньки", артистка назвала Полину Гагарину, Николая Баскова, Олега Газманова и других артистов людьми нездоровыми психически.

"Какая-нибудь Полина Гагарина решила переныть песню Аллы Пугачевой. В ее случае - "Любовь похожая на стон". Это как если бы в оркестре красивую арфу заменили бы стиральной доской. Ощущалось желание доказать Пугачевой, что они и без нее на что-то способны", - сказала Максакова.

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