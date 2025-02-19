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"C лицом беда": Рамина показала, что с ней сделали молочные продукты

Алена Кюпели
19 февраля 2025, 13:34
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Телеведущая пожаловалась на проблемы с кожей.
Рамина Эсхакзай
Рамина Эсхакзай пожаловалась на лактозу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Вы узнаете:

  • На какие продукты жалуется Рамина
  • Что лактоза сделала с ее лицом

Украинская известная ведущая Рамина Эсхакзай показала, как провела время в горах, показала последствия своего употребления продуктов, которые имеют в своем составе лактозу.

В Instagram она выложила фото и пожаловалась на последствия употребления лактозы, которую ее организм не переносит.

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"С лицом беда... Я снова подросток. Такая у меня реакция на лактозу", - пожаловалась Рамина и добавила, что неделю назад объелась шоколада.

По словам ведущей, тем, у кого есть акне, стоит обратить внимание на то, что они едят.

Рамина показала свое акне
Рамина показала свое акне / Фото Instagram/raminalalala

Ранее Рамина опубликовала фото, на котором позировала в объятиях своего нового возлюбленного. Впрочем, его лицо она пока держит в тайне.

Рамина показала бойфренда
Рамина показала бойфренда / Фото Instagram/raminamalala

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред написал, что известная украинская блогерка Рамина Эсхакзай рассказала, как изменилась после поездок на фронт и как переживает потерю друзей.

Также известная светская журналистка Алина Доротюк назвала самую "зашкварную" украинскую звезду, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

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Кто такая Рамина Эсхакзай?

Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.

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