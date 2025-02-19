"C лицом беда": Рамина показала, что с ней сделали молочные продукты

Вы узнаете:
- На какие продукты жалуется Рамина
- Что лактоза сделала с ее лицом
Украинская известная ведущая Рамина Эсхакзай показала, как провела время в горах, показала последствия своего употребления продуктов, которые имеют в своем составе лактозу.
В Instagram она выложила фото и пожаловалась на последствия употребления лактозы, которую ее организм не переносит.
"С лицом беда... Я снова подросток. Такая у меня реакция на лактозу", - пожаловалась Рамина и добавила, что неделю назад объелась шоколада.
По словам ведущей, тем, у кого есть акне, стоит обратить внимание на то, что они едят.
Ранее Рамина опубликовала фото, на котором позировала в объятиях своего нового возлюбленного. Впрочем, его лицо она пока держит в тайне.
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Ранее Главред написал, что известная украинская блогерка Рамина Эсхакзай рассказала, как изменилась после поездок на фронт и как переживает потерю друзей.
Также известная светская журналистка Алина Доротюк назвала самую "зашкварную" украинскую звезду, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.
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Кто такая Рамина Эсхакзай?
Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.
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