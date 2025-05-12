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Бывшая возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска во второй раз стала мамой

Анна Подгорная
12 мая 2025, 13:33
608
Эмбер Херд призналась, что наконец построила семью, о которой мечтала.
Эмбер Херд
Эмбер Херд новости - актриса родила и показал фото детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/amberheard

Вкратце:

  • У Эмбер Херд родились двойняшки
  • Артистка также воспитывает старшую дочь, которую ей родила суррогатная мама

Американская актриса Эмбер Херд в День матери сделала необычное признание - она во второй раз стала мамой. Поклонники артистки и не догадывались, что она была беременна.

Херд в своем блоге в Instagram рассказала, что у нее родились двойняшки - мальчик Оушен и девочка Агнес. Счастливая мама опубликовала их первое фото, и отметила, что сама родила малышей вопреки проблемам с фертильностью (старшая дочь Эмбер Уна появилась, вероятно, с помощью суррогатного материнства - прим. редактора).

видео дня

"День матери 2025 года я никогда не забуду. В этом году я счастлива до безумия, празднуя завершение создания семьи, к которой я стремилась долгие годы. Сегодня я официально сообщаю новость о том, что в семье Херд появились близнецы. Моя дочь Агнес и мой сын Оушен занимают все мои руки (и сердце). Когда четыре года назад у меня родилась моя первая девочка Уна, мой мир изменился навсегда. Я думала, что не смогу разрываться от еще большей радости. Ну, а теперь я лопаюсь от радости три раза!!! Стать матерью самостоятельно и на своих условиях, несмотря на проблемы с фертильностью, было самым волнующим опытом в моей жизни. Я бесконечно благодарна за то, что смогла ответственно и обдуманно подойти к этому выбору", - написала Эмбер Херд.

Дети Эмбер Херд
Эмбер Херд новости - актриса родила и показал фото детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/amberheard

Актриса впервые стала мамой в апреле 2021 года, чем также немало удивила поклонников. Личность отца (или отцов) своих троих детей актриса скрывает и, вероятно, воспитывает их самостоятельно.

Эмбер Херд с дочерью Уной
Эмбер Херд со старшей дочерью Уной / instagram.com/amberheard

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Кто такая Эмбер Херд?

Эмбер Херд - американская актриса. Снялась в более чем 50 фильмов и сериалов. Наиболее известная роль - Мера в цикле супергеройских фильмов про Аквамена. Бывшая жена Джонни Деппа (2015-2017), скандальный развод с которым имел значительное воздействие на карьеры обоих актеров.

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