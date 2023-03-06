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Бывшая эскортница получила награду от ГУР: ей пришлось извиняться, а разведчикам оправдываться

6 марта 2023, 08:41
В Главном управлении разведки Минобороны Украины уже отреагировали на скандал.
Ксюша Манекен
Ксюша Манекен / instagram.com/maneken007/

В Сеты вспыхнул скандал - блогер и бывшая эскортница Ксюша Манекен получила награду от украинской военной разведки.

Пользователи сети не поняли, за какие заслуги она получила награду, учитывая то, что ранее вообще говорила, что в "Крыму после незаконной аннексии стало лучше".

Ее пост в 2015 году
Ее пост в 2015 году / instagram.com/maneken007

Извинения не заставили себя ждать

После порции хейта она все же решила объяснить свою позицию и ответила, чей Крым.

видео дня

Она сказала, что людям свойственно ошибаться, но она хочет признать свою ошибку и извиниться перед украинцами, чьи чувства задела.

"Моя сила всегда заключалась в неуклонности от своей позиции, но сейчас я хочу публично признать, что много лет назад была не права касаемо своего мнения по Крыму. Не осведомлена и не вовлечена. Мне искренне жаль. Крым - это Украина", - написала Манекен в Instagram.

Реакция ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что "структура может привлекать людей разных профессий к выполнению задач". Так в ведомстве отреагировали на скандал с награждением блогерши Ксюши Манекен.

"Задачи Главного управления разведки МО Украины выполняют много публичных и непубличных людей, которые не афишируют свою деятельность. Военная разведка – особенно в воюющей стране – это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам, разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность. Ввиду особенностей определенных задач, для их выполнения структура может привлекать разных людей, разных профессий, статуса, с особыми навыками, к счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине. В то же время неправильно публиковать все инструменты достижения поставленных задач, по крайней мере, до победы", – говорится в официальном комментарий "Украинской правде".

Напомним, ранее заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, генерал-лейтенант, герой России Александр Матовников появился на обнаженном видео, которое выложили в сети.

Соответствующий видеоролик обнародовал один из российских Telegram-каналов. На видео путинский генерал танцует на камеру без нижнего белья.

Также сообщалось, что в Одессе разгорелся языковой скандал в одном из местных заведений общественного питания. Там посетительницу отказались обслуживать на украинском языке. Об этом она рассказала на своей странице в TikТok.

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Автор: Сергей Кущ
скандал ГУР эскорт-услуги
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