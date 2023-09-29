"Была тишина и тьма": Вера Брежнева выпустила клип на украиноязычную песню

Клип на песню "Дякую" команда Веры Брежневой (теперь она выступает как VERA) снимала в окрестностях Киевского моря.

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Вера Брежнева выпустила клип на новую украиноязычную песню / коллаж Главред, фото Instagram

Поп-певица VERA (ранее известная как Вера Брежнева) сняла клип под Киевом на свой украиноязычный трек "Дякую" и анонсировала полноценный мини-альбом таких песен. Об этом сообщили представительницы исполнительницы.

"Очень долго у меня был внутренний траур. Внутри была тишина и тьма, не звучала музыка, и улыбка, если и была, то только на лице, не в глазах и не в душе. Я была в разобранном состоянии, искала свои смыслы, ответы на вопросы, и просто пыталась жить в данный момент. Я научилась не строить какие-то долгосрочные планы и быть просто благодарной за то, что у меня есть. Именно благодарность стала меня стабилизировать: из разобранного состояния я понемногу стала выстраиваться изнутри, начал появляться ресурс, а впоследствии музыка внутри снова зазвучала. И я хочу, чтобы вы ее услышали", - сказала певица.

Клип на "Дякую" снимали в окрестностях Киевского моря. А в дальнейшем есть планы снять клипы и на пять оставшихся песен в одноименном мини-альбоме.

Напомним, ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке.

Тем временем Брежнева выпустила новую песню на украинском языке - из-за полномасштабной войны в Украине ее творчество переносит значительные трансформации.

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