Российский шоумен купил замок Пугачевой для, мягко говоря, очень необычных задач.

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Стас Барецкий купил дом Пугачевой / Фото из сети

Российский шоумен Стас Барецкий купил легендарный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые не поддержали захватническую войну России против Украины.

По словам нового владельца, которого цитирует "Говорит Москва", сделка уже состоялась. Он добавляет, что детали обсуждались долго в Израиле и Прибалтике.

Барецкий планирует открыть в замке - самый большой крематорий в Европе.

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"Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг, будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут", - рассказывает бизнесмен.

Сумма сделки составила около 450 000 000 рублей (около 5 млн долларов).

"Ещё когда она об этом заявила, я начал суетиться по поводу покупки. Потому что мне это место нравится, вообще замок хороший. Со своими компаньонами взяли. Я предложил, идея им понравилась. Конечно, эти деньги из кармана я не вынул. Если нужна точная сумма, то 450 миллионов, плюс-минус", - поделился бизнесмен.

По данным Википедии, Барецкий славится своими выходками на ТВ, скандалами, а также короткой музыкальной карьерой в группе "Елочные игрушки". В 2015 году, Барецкий принимал участие в открытии памятника Путину под Петербургом, высказывался в поддержку присоединения Крыма к террористической России. В том же году, одиозный артист устроил ряд акций в поддержку импортозамещения и даже сжег автомобиль BMW 520. Он также устроил акцию возле турецкого консульства в Петербурге в поддержу санкций против Турции в связи с уничтожением российского Су-24 в Сирии,.

В мае 2016 года выступал против проведения концерта Элтона Джона в Петербурге, осуждая как его творчество, которое считает "дикой попсой", так и его гомосексуальную ориентацию.

Напомним, ранее стало известно о том, что дом Пугачевой наконец-то таки нашел своего хозяина. Якобы, это был человек из личного окружения певицы. Сообщалось также, что дом продали за 700 000 000 рублей (8,5 млн долларов).

Ранее также российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

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