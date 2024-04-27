Бритни Спирз в ярости: певица разбила лобовое стекло элитного авто

Певица сидела во внедорожнике, когда вдруг ударила ногой в лобовое стекло машины.

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Бритни Спирс отличается своими выходками/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

42-летняя американская известная поп-певица Бритни Спирс, которая совсем недавно выбралась на свободу от своего отца, угодила в очередной скандал.

Как пишет The Daily Mail, Бритни Спирс была замечена впервые после завершения судебного разбирательства с отцом Джейми Спирс, результат которого, как сообщается, оставил поп-певицу "в ярости".

Спирс, которая должна оплатить юридические счета Джейми на сумму 2 миллиона долларов, в то время как она ничего не зарабатывает, была замечена ранее в четверг в долине Сан-Фернандо с бывшим уголовником Полом Ричардом Солизом.

видео дня

Судя по фотографиям пара пыталась вести себя сдержанно, сидя в внедорожнике Mercedes на обочине дороги. Пока Пол сидел за рулем, Бритни сидела на пассажирском сиденье. В какой-то момент звезда, которая надела синие джинсы и белый топ, закинула коричневые туфли на приборную панель и разбила лобовое стекло со своей стороны.

Посмотреть фото инцидента можно тут

Бритни держала в руке смартфон и надела очки в белой оправе.

Кто такая Бритни Спирс? Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

Ранее в этом году, в феврале, певица опровергла слухи о том, что она встречается с Полом, в видео в Instagram. Наряду с кадром, в котором звезда демонстрирует свои танцевальные навыки, Спирс написала, что она "безнадежный романтик, понимающий, что быть одинокой – это здорово".

В то же время инсайдер сообщил Us Weekly, что "Бритни и Пол определенно вместе". Другой источник также сообщил изданию, что пара вместе совершала короткие поездки в Санта-Барбару.

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Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс в процессе развода с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.

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