Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время выступала в России и была супругой грузинского композитора Константина Меладзе, выставила на продажу свой особняк под Москвой.

Как сообщает очередная пропагандистская помойка Стархит, большое трехэтажное строение, которое находится в элитном поселке "Миллениум парк", и площадью в 700 квадратных метров появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости. И хотя собственник не указан в документе, пропагандисты сравнили интерьеры и таки выяснили, что особняк принадлежит Брежневой и Меладзе.

Дом Брежневой и Меладзе / Фото Стархит и Villagio Estate

Дом Брежневой и Меладзе / Фото Стархит и Villagio Estate

"Дом расположен на приканальном участке в поселке "Миллениум Парк". Это уникальное место, которое напомнит вам элитный европейский пригород", - пишут россияне в объявлении, ставя в пример такую ненавистную им Европу, в которой им всем так хочется жить.

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Дом Брежневой и Меладзе / Фото Стархит и Villagio Estate

Дом Брежневой и Меладзе / Фото Стархит и Villagio Estate

Стоимость дома - 299 миллионов рублей (почти четыре миллиона долларов). Участок - 36 соток, а сам дом трехэтажный.

Дом Брежневой и Меладзе / Фото Стархит и Villagio Estate

Дом Брежневой и Меладзе / Фото Стархит и Villagio Estate

Интересно, что сами российские эксперты указывают на то, что дом вряд ли скоро продастся, потому как "по некоторым причинам" (интересно, по каким - авт.) "рынок элитной недвижимости просел".

Дом Брежневой и Меладзе / Фото Стархит и Villagio Estate

Напомним,