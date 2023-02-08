'Горячая': 13-летняя дочь Брежневой удивила взрослым фото

Молодая девушка удивила своим взрослым телом, образом и макияжем.

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман, которая только лишь в декабре прошлого года отпраздновала 13-летие, выложила невероятно откровенные и взрослые фото.

На своей странице в Instagram, молодая девушка поделилась изображениями, на которых она достаточно сексуально позирует, а также одета, как взрослая.

Пользователи сети стали бурно обсуждать не детский образ девушки, то и дело спрашивая, точно ли ей 13 лет. "Ей точно 13?", "Подросла прекрасная принцесса", "Богиня", "Горячая", – пишут пользователи.

"Мое личное соревнование", - написала она.

Напомним, что старший ребенок музыкального продюсера Юрия Никитина и певицы Ольги Горбачевой выбрал для себя путь музыканта, и сейчас активно занимается написанием и выпуском собственных песен.

Девушка живет в Нью-Йорке и пишет песни про любовь - романтическую и патриотическую, под псевдонимом Nora Polinnia. Первой она недавно посвятила свой новый трек Late Love.

В рамках рекламной кампании песни Полина Никитина показала, как сильно изменилась внешне - из угловатого подростка она превращается в молодую привлекательную девушку с яркими чертами.

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