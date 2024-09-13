"Боже мой": Клара Новикова вышла на связь и ошарашила заявлением

Молчунья Клара Новикова рассказала, что ее внучка поступила в университет.

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Клара Новикова поделилась успехами внучки / коллаж: Главред, фото: vk.com/klara_novikova

Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Украины, но живет и работает в стране-террористе в РФ, призналась, что ее внучка Анна в третий раз поступила в университет. Оказывается, девушка уже дважды бросала учебные заведения.

Как отметила юмориста российским пропагандистам, сейчас ее внучка изучает производство и другие тонкости театра кукол.

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"Моя внучка поступила в университет, где выпускают сценографов, артистов и декораторов для театра кукол. Она мне уже прислала фотографии из класса кукол. Боже мой, какая там красота! У меня даже мурашки пошли по коже! Театр кукол перестал быть таким, каким мы знали его в детстве", - поделилась Клара.

Кто такая Клара Новикова? Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

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Отметим, Клара Новикова так и не поддержала Украину в борьбе против террористической России из-за российских оккупантов, которые приходят к ней на концерты.

А также Александр Морозов предложил Кларе Новиковой покинуть РФ из-за ее молчания на счет войны. Также любитель Путина отметил, что редко видится с Новиковой и не разговаривает с ней, поскольку не любит "непатриотов".

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