Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Украины, но живет и работает в стране-террористе в РФ, призналась, что ее внучка Анна в третий раз поступила в университет. Оказывается, девушка уже дважды бросала учебные заведения.
Как отметила юмориста российским пропагандистам, сейчас ее внучка изучает производство и другие тонкости театра кукол.
"Моя внучка поступила в университет, где выпускают сценографов, артистов и декораторов для театра кукол. Она мне уже прислала фотографии из класса кукол. Боже мой, какая там красота! У меня даже мурашки пошли по коже! Театр кукол перестал быть таким, каким мы знали его в детстве", - поделилась Клара.
Кто такая Клара Новикова?
Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
Клара Новикова - последние новости по теме
Отметим, Клара Новикова так и не поддержала Украину в борьбе против террористической России из-за российских оккупантов, которые приходят к ней на концерты.
А также Александр Морозов предложил Кларе Новиковой покинуть РФ из-за ее молчания на счет войны. Также любитель Путина отметил, что редко видится с Новиковой и не разговаривает с ней, поскольку не любит "непатриотов".
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